Spomenik slovenske osamosvojitve bo na Trgu republike

Vlada je sprejela izhodišča za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve, je po današnji seji dejal podpredsednik vlade Matej Arčon. Spomenik bo na Trgu republike v Ljubljani, kjer je drog z zastavo, njegovo sporočilo pa naj bi bilo enotnost družbe v procesu osamosvajanja.

Mesto spomenika bo po Arčonovih besedah tam, »kjer je navsezadnje prvič zaplapolala slovenska zastava«.

Ideja o postavitvi spomenika osamosvojitve je sicer znova zaživela po tistem, ko se je zanjo v začetku maja lani na slovesnosti ob 78. obletnici osvoboditve Vrhnike zavzel nekdanji predsednik republike Milan Kučan.

V poslanskih skupinah Svoboda, SD, SDS in NSi so bili ob ustanovitvi komisije naklonjeni ideji o spomeniku osamosvojitve na Trgu republike, v Levici pa so odstranitvi Tršarjevega spomenika nasprotovali, češ da gre za nepremišljeno idejo.