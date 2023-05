Pravi junaki osamosvojitve so državljanke in državljani

V nadaljevanju preberite:

»Pojavljale so se celo interpretacije, ki so kot vprašljivo izpostavljale enotnost, ki smo jo Slovenci dosegli leta 1990 in 1991, ko smo se odločali, ali se bomo opredelili za samostojno državo ali ne. Prav zato se mi je zdelo prav, da se temu velikemu in enkratnemu dejanju iz naše zgodovine postavi spomenik, ki bi simboliziral takratno enotnost in bi se v njem prepoznali vsi, ki smo se odločali za samostojnost,« na vprašanje, zakaj se je ravno zdaj odločil za pobudo za postavitev spomenika osamosvojitve, odgovarja prvi predsednik republike Milan Kučan. Država, ki ni sposobna živeti s spomeniki svoje preteklosti, je po njegovo nesamozavestna država. Rušenju ali odstranitvi Spomenika revoluciji seveda nasprotuje.