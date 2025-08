Med šolo je s subvencioniranimi obroki za mnoge lažje kot med počitnicami

V nadaljevanju preberite:

»Anita je bila človek akcije, zato smo se odločili, da obletnico njenega slovesa zaznamujemo aktivno,« je Julija Mišič iz Zveze Anita Ogulin orisala ozadje velike akcije srčnosti, ki je potekala od 17. do 25. julija v spomin na lani preminulo humanitarko in steber organizacije, kjer pa hrano in higienske izdelke zbirajo ves čas. Zaradi velikih dodatnih stroškov se zlasti pred začetkom novega šolskega leta številne družine znajdejo v stiski.

»V našem skladišču smo opažali velik upad zalog, zato smo ob obletnici pozvali ljudi, naj prinesejo živila z daljšim rokom trajanja in higienske potrebščine. Zelo lepo so nas presenetili, prinašali so po svojih zmožnostih, nekateri vrečko, drugi tudi poln prtljažnik avtomobila,« je opisala Julija Mišič. Kljub dobremu odzivu pa je trenutno na njihovih policah dovolj hrane le še do začetka septembra.