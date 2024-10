Tudi s službo pogosto ni dovolj za vse stroške

V nadaljevanu preberite:

»Kar opažamo pri svojem delovanju in na terenu je, da se po epidemiji covida-19 na nas obrača vse več družin zaposlenih staršev, ki čeprav delajo, ne pridejo čez mesec,« opisuje Tanja Petek, sekretarka Zveze Anita Ogulin ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti revščini. Čeprav so relevantni kazalniki za Slovenijo razmeroma spodbudni, saj se povprečni razpoložljivi dohodek gospodinjstev zvišuje in je število prejemnikov denarne socialne pomoči med najnižjimi v zadnjem desetletju, tako humanitarne organizacije kot raziskovalci opozarjajo, da statistike nekaterih skupin ne vključujejo.