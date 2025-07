Štirikratni veto državnega sveta, poslanci predvidoma že jutri nazaj na delo

Precej pričakovano so člani državnega sveta izglasovali veto na zakone o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o medicinski konoplji, o gostinstvu in o zaščiti živali. Za njihovo ponovno potrditev bo zdaj potrebnih vsaj 46 poslanskih glasov, kar pa za koalicijo – če le ni preveč poslancev že odšlo na dopust – ne bi smel biti prevelik zalogaj. Gibanje Svoboda, SD in Levica so bili pri glasovanju o zakonskih predlogih usklajeni.

Glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je bilo v državnem svetu največkrat slišati nasprotovanje zakonu zaradi svetosti življenja, možnih zlorab, posledic za zdravstvene delavce in nezrelosti družbe, kar naj bi pokazal tudi razmeroma tesen izid na referendumu.

Monika Ažman, predstavnica zdravstva v državnem svetu, je na to odgovorila, da upa, da so si vsi prebrali zakon, o katerem odločajo. V njem je podrobno predpisan večfazni postopek, v katerem sodeluje več izkušenih strokovnjakov. Pozvala je, da je o tej temi treba razpravljati spoštljivo in da je treba zaupati zdravstvenim delavcem, ki bodo sodelovali pri takšnih odločitvah.

Zakon o medicinski konoplji po prepričanju zagovornikov veta ne odraža volje ljudstva, saj da ne bo omogočil večje dostopnosti medicinske konoplje. Predvideno izdajanje dovoljenj za gojenje in uvoz pa po njihovem mnenju vodi v monopolizacijo, češ da so postavljene zahteve prestroge za slovenske kmete – predvideno naj bi bilo le gojenje v rastlinjakih.

V preteklosti je bila v noveli zakona o zaščiti živali najbolj »sporna« odprava kletk pri reji kokoši nesnic, zdaj pa so komisijo državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najbolj razburjali prepoved kastracije pujskov brez anestezije oziroma analgezije in večji stroški, ki naj bi jih zaradi tega imeli rejci. Pristojni sicer obljubljajo sofinanciranje.

Pri zakonu o gostinstvu pa so svetniki, ki so predlagali sprejetje veta, navedli, da po njihovi oceni stanovanjske politike ni možno reševati z omejevanjem lastninske pravice in podjetništva. Ne glede na to, da so se omejitve med sprejemanjem precej razvodenele in bodo v rokah županov, se jim zdijo škodljive in nesprejemljive.

Predvidoma bodo zakone poslanci vnovič potrdili že na četrtkovi izredni seji – odbori pa bi lahko bili že jutri –, a vsaj za zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so nasprotniki že začeli zbirati podpise za odhod na naknadni zakonodajni referendum ...