Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja: Kaj morate vedeti

V nadaljevanju preberite:

Državni zbor bo predvidoma danes sprejel zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ta določa, da ima pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja polnoletni pacient, ki doživlja neznosno trpljenje, za katerega ne obstaja za pacienta sprejemljiva možnost lajšanja, in ki je po presoji zdravnika posledica hude neozdravljive bolezni ali druge hude trajne okvare zdravja, katerih zdravljenje je izčrpano in ne daje utemeljenega pričakovanja na ozdravitev oziroma izboljšanje zdravja. Duševne bolezni niso vključene. A vsaj za zdaj se zdi, da čaka zakon do morebitne uveljavitve še dolga pot, saj nasprotniki že razmišljajo o novem referendumu. Kaj morate vedeti ...