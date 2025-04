Stranke zadržane v komentarjih o Golobovem dopustovanju pri Subotiču

V političnih vrstah so s komentarji o dopustovanju premierja Roberta Goloba pri poslovnežu Tomažu Subotiču, ki ga je vlada imenovala v sveta dveh zdravstvenih zavodov, zadržani. Večinoma pričakujejo, da bodo svoje opravili pristojni organi, na čelu s Komisijo za preprečevanje korupcije.

Namestnica vodje poslanske skupine Gibanja Svoboda Tereza Novak ne vidi »nobenega odstopanja od integritete« pri predsedniku vlade Robertu Golobu. Kot je dejala v izjavi za medije, se posameznik, ki prevzame funkcijo, ne odreče prijateljstvom in znanstvom.

Ob tem je poudarila, da bi morali biti v ospredju zdravstvena in pokojninska reforma. »Škoda, da se fokus usmerja v dogodke, ki sami po sebi v resnici ne razkrivajo nič drugega kot to, da se v Sloveniji veliko ljudi pozna in da pač imamo prijatelje in znance, ne glede na to, da nekateri opravljamo funkcije,« je dejala.

V NSi pričakujejo, da bodo Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), kot tudi organi pregona, zadevo prednostno rešili, saj gre za predsednika vlade, so sporočili za medije.

Tomaž Subotič. FOTO: Uroš Hočevar

Tudi vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec je ocenil, da je treba zaupati institucijam in da mora zadevo razjasniti KPK. »Na podlagi tega, kar sem slišal, si še ne znam ustvariti slike, je pa za to seveda pristojna komisija. Zagotovo mora vsak državni funkcionar delovati in ravnati na tak način, da se seveda drži najvišjih standardov integritete in da pač ne podlega kakršnimkoli oblikam korupcije,« je dejal na načelni ravni. Dokler ni pravnomočnih odločb, je težko reči, da ima premier težave z integriteto, je dodal.

Pristavil je še, da ima »koalicija bistveno pomembnejša vprašanja za zaključiti do jeseni«.

Ob robu obiska v Slovenskih Konjicah je dogajanje pokomentiral tudi minister za notranje zadeve iz vrst Svobode Boštjan Poklukar. Z ravnanjem premierja nima težav, kot pravi, je tudi sam pogosto pri kom na obisku, zato ne vidi potrebe, da bi premier zaradi tega odstopil.

Poklukar pričakuje, da bodo svoje delo opravile pristojne institucije, v prvi vrsti KPK, če bo to potrebno, pa pričakuje, da tudi policija.

Slednje je potrdil tudi v. d. generalnega direktorja policije Damjan Petrič, ki je le na načelni ravni pojasnil, da policija vedno ukrepa skladno s s pristojnostmi, če bodisi dobi prijavo oškodovanca bodisi obstajajo sumi kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.

POP TV je v rubriki oddaje 24ur Fokus razkril zasebna sms-sporočila med Golobom in članom Svobode Tomažem Subotičem, ki dokazujejo, da je premier leta 2023 trikrat po nekaj dni dopustoval v Subotičevi hiši v Karigadorju na Hrvaškem. Vlada je nekaj dni po drugem obisku Karigadorja, 8. junija, Subotiča imenovala v svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

Golob je zatrdil, da imenovanje Subotiča v sveta zavodov in njegovo počitnikovanje nista povezana, sprožitev afere pa pripisal političnim ozadjem in napadom nanj. KPK je uvedla predhodni preizkus preverjanja morebitnih kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.