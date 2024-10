Na študentskih volitvah kršitve še pred začetkom

V sredo na fakultetah in akademijah ljubljanske univerze ter nekaterih drugih visokošolskih ustanovah potekajo volitve v študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU) in upravne odbore študentske organizacije na posameznih visokošolskih zavodih.

Organizacijo, ki tako rekoč brez zunanjega nadzora na leto razpolaga z okoli petimi milijoni evrov, že več kot desetletje družno obvladujeta študentski stranki Modri in Povezani. Ker ima letos vladajoča koalicija protikandidate na devetih ustanovah, se napovedujejo burne volitve. Kršitve in udarci pod pas, ki so sicer stalnica študentske politike, so se začeli že pred volitvami.

Ker poslanske skupine delujejo na vsaki ustanovi pod drugim imenom, je pogosto težko vedeti, kateri skupini bi se po izvolitvi pridružil kateri kandidat in kakšen ŠOU zagovarja. Koalicijski skupini Modri in Povezani sta si, kakor je že dolgo navada, tudi letos med seboj razdelili večino fakultet, da bosta lahko vse svoje sile posvetili volilnemu boju na tistih, na katerih bodo kandidirali opozicijski kandidati, je povedala urednica univerzitetne redakcije Radia Študent Nika Gradišek.

Na več visokošolskih zavodih bo volilna sreda minila mirno, saj imajo študenti na izbiro le eno listo kandidatov, oster boj pa se bo bíl na akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, biotehniški fakulteti, fakulteti za arhitekturo, fakulteti za družbene vede, fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, fakulteti za matematiko in fiziko, fakulteti za računalništvo in informatiko, fakulteti za socialno delo in medicinski fakulteti, kjer se bodo, kot ugotavljajo novinarji Radia Študent, liste, povezane z Modrimi in Povezanimi, soočile z opozicijo.

Kršitelji ostajajo nekaznovani

Predvsem na omenjenih zavodih je volilna kampanja v polnem teku že od začetka študijskega leta, volilna komisija ŠOU pa ima polne roke dela s pritožbami zaradi kršitev volilnega pravilnika. »Seje volilne komisije so precej bizarne, saj iščejo vse mogoče načine, da se izognejo ukrepom proti listam, ki so povezane z Modrimi ali Povezanimi,« je pred sejo v ponedeljek dogajanje opisal opozicijski kandidat s filozofske fakultete. Očitno se tega zaveda tudi volilna komisija, saj je sejo, na kateri je bilo navzočih tudi več novinarjev, začela z odločitvijo o prepovedi snemanja.

Čeprav je volilna komisija obravnavala številne kršitve, najpogosteje deljenje hrane, pijače in drugih daril študentom, ki ga nekatere liste celo javno oglašujejo, kljub temu da ga volilni pravilnik ŠOU jasno prepoveduje, ostrejšega ukrepa od opozorila niso izrekli nikomur. Tudi v primerih, ko je predsednik komisije Gorazd Levičnik ocenil, da mora v skladu s pravilnikom zaradi ponavljajočih se kršitev predlagati globo, so člani Samo Čigon, Maksim Miklič in Eva Vujasinović vsakič onemogočili izglasovanje izreka finančne kazni.

Onemogočenje kandidature

»Doslej je volilna komisija ob hujših kršitvah lahko listi prepovedala kandidaturo ali odredila ponovitev volitev, po novem pa lahko izreče le opozorilo in globo, toda če bi kdaj globo dejansko izrekli, je ne bi mogli izterjati, saj volilna komisija ni prekrškovni organ,« je farso opisala Nika Gradišek. »Prekrškovnega organa ŠOU nima, drugi nadzorni organ poleg volilne komisije pa je pritožbena komisija, v kateri sedita tudi Oskar Škul, ki je obenem kandidat na pravni fakulteti, in Matic Jelen, ki kandidira na zdravstveni fakulteti, čeprav volilni pravilnik to jasno prepoveduje. Pritožbe zaradi kršitev bosta torej obravnavali osebi, ki sta obenem kandidata na volitvah in s kandidaturo sami kršita pravilnik,« je pojasnila.

Volilna komisija naj bi torej domnevno v nasprotju s pravilnikom sprejela kandidaturi članov pritožbene komisije, zavrgla pa je kandidaturo opozicijskega kandidata liste Takt na akademiji za glasbo Tristana Arka, rekoč, da je njegovo potrdilo o vpisu na akademijo ponarejeno. Čeprav je prodekan fakultete osebno pisal na ŠOU in zagotovil, da je Arko vpisan na akademijo, ter poudaril, da »ostro zavračajo sum o izdajanju ponarejenih potrdil«, volilna komisija Arku ni omogočila kandidature na volitvah.

Za pojasnilo o zavrženju kandidature in o sestavi pritožbene komisije smo se obrnili na ŠOU, vendar odgovora do zaključka redakcije nismo prejeli.