Sviz: Vlada krši stavkovni sporazum

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je na predsednika vlade Roberta Goloba naslovil pismo, v katerem ga opozarja na kršitev stavkovnega sporazuma. Prepričani so, da vladni pogajalski predlog ne odpravlja plačnih nesorazmerij v vzgoji in izobraževanju, zato vlado sprašujejo, ali je odstopila od dogovorjenega cilja.

V dopolnjenem stavkovnem sporazumu, ki ga je vlada sklenila s Svizom februarja letos, vlada izrecno »priznava porušena razmerja med plačami« zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na eni strani ter zaposlenimi v zdravstvu, socialnem varstvu in javni upravi na drugi, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pri tem so spomnili, da je vlada na podlagi lastnih izračunov, ki se ujemajo z izračuni Sviza, v stavkovnem sporazumu potrdila dejstvo, da plače v vzgoji in izobraževanju zaostajajo za gibanjem plač v drugih dveh velikih dejavnostih javnega sektorja.

Sistematično zaostajanje je po trditvah Sviza očitno zlasti po letu 2015 in se nadaljuje do danes. Izračuni tako kažejo, da plače v vzgoji in izobraževanju vse bolj zaostajajo, če primerjamo povprečne plače v posameznih plačnih skupinah, so pojasnili.

»Vladni predlog plačnih nesorazmerij v vzgoji in izobraževanju sploh ne odpravlja, saj se je vlada, čeprav je ugotovila in v stavkovnem sporazumu eksplicitno priznala, da nesorazmerja obstajajo, zatekla v splošno povišanje plač in tako ponavlja zgodbo iz leta 2018,« so prepričani v sindikatu.

Vprašanje za vprašanjem

Sviz od Goloba želi odgovore na nekaj vprašanj, med drugim jih zanima, ali je vlada odstopila od dogovorjenega cilja, da bodo v nov plačni sistem v javnem sektorju vstopili z odpravljenimi plačnimi nesorazmerji, in ali se je odločila zavestno kršiti stavkovni sporazum. »Če bi v odgovoru morda zatrjevali, da vladni predlog plačna nesorazmerja odpravlja, pričakujemo natančno argumentacijo, kje je to razvidno,« so navedli.

Prav tako jih zanima, kdaj in kako bo vlada uresničila zagotovilo, da bo očitna neenakost med zaposlenimi v plačni skupini J odpravljena. Po sklepu vlade, da v zdravstvu prek posebnega vladnega projekta izboljša plače zaposlenim v plačni skupini J, se je namreč neenakost v vrednotenju dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju po oceni Sviza razširila in poglobila tudi na te zaposlene. V zvezi s tem je minister za javno upravo Franc Props 16. januarja zagotovil, da se bo očitna neenakost rešila na stebrnih pogajanjih, a se to do zdaj, kot poudarja sindikat, ni zgodilo.

Ob koncu so spomnili, da se je vlada v stavkovnem sporazumu, ki ga je sklenila s Svizom, zavezala, da bo pokrila vse stroške splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, če bo dogovorjeno kršila. »In dejstvo, da vlada ne odpravlja zaostankov pri vrednotenju dela v vzgoji in izobraževanju, je očitna kršitev stavkovnega sporazuma,« so še zapisali.