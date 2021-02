TopVue, Amazon očesne industrije?

TopVue – kjer je kupec na prvem mestu

Uporaba modernih tehnologij in spodbujanje inovativnosti

TopVue ponuja vse, kar vaše oči potrebujejo

TopVue Blue Blocker – idealna izbira za vse tiste, ki veliko časa preživijo pred računalnikom. FOTO: Vallis Mg D.o.o.

Prepričajte se sami

Inovativna tehnologija, kakovostna izdelava in predanost potrebam kupcev, ne glede na to kateri tip leč uporabljate, vam zagotavljajo, da boste pri TopVue nedvomno našli popolne leče zase. V Sloveniji lahko leče TopVue ekskluzivno naročite v spletni trgovini moje-lece . Z lečami TopVue bodo vaše oči nedvomno izkusile neprimerljivo udobje in kakovost vida!

Kot posledico lahko jasno vidimo, da so poslovni modeli začeli sprejemati in izkoriščati prednosti novih tehnologij, konkurenca se je povečala in je za marsikoga postala globalna, potrošniki pa so na trgu pridobili večjo moč in postali vplivneži.Zaradi povečane konkurence in moči, ki jo v svojih rokah držijo kupci, je glavni dejavnik, ki ločuje uspešna podjetja od tistih manj uspešnih, sposobnost prilagajanja potrebam kupcev.Če je na področju spletne prodaje verjetno najboljši primer Amazon, ki je že leta 1994 svojo filozofijo utemeljeval na potrebah kupcev in ne na kopiranju konkurence, je na področju izdelave kontaktnih leč to brez dvoma podjetje TopVue.TopVue je podjetje, ki se ukvarja z izdelavo kontaktnih leč. Takoj ob vstopu na evropski trg je TopVue med uporabniki postala zelo priljubljena in zaupanja vredna znamka zaradi svojih inovativnih pristopov, velike izbire izdelkov, brezkompromisnega odnosa do kakovosti in osredotočenosti na potrebe kupcev.Uporaba modernih tehnologij in inovativnih materialov za ustvarjanje kakovosti in udobnih izdelkov je središčna naloga TopVue. Leče TopVue se po zaslugi tehnologije Radial Edge, ki jim omogoča, da imajo izredno tanke, enakomerne robove, povzpnejo nad vse druge leče, ki so na trgu.TopVue ponuja širok razpon izdelkov za vse vrste korekcije vida, vključno s klasičnimi, sferičnimi kontaktnimi lečami za korekcijo daljnovidnosti in kratkovidnosti.Izbirate lahko med dnevnimi lečami, med katerimi so trenutno najbolj priljubljene TopVue Blue Blocker , ki so prve dnevne leče na trgu sploh, ki poleg jasnega vida uporabnike ščitijo pred UV-žarki in modro svetlobo, ki prihaja z digitalnih zaslonov.Na voljo so tudi 14-dnevne leče, kjer prestol zasedajo leče TopVue Premium . S popolnoma tankimi robovi, visoko vsebnostjo vode in povečanim pretokom zraka te leče zagotavljajo izjemno udobje tudi za občutljive oči.Med mesečnimi lečami so prva izbira leče TopVue Air. Mesečne kontaktne leče TopVue Air so narejene za vsakodnevno uporabo in so posebej prilagojene potrebam današnjega načina življenja. Pri TopVue so poskrbeli, da velika prepustnost kisika in vlažnost ustvarita leče, ki zagotavljajo povečano udobje tudi v zahtevnih okoliščinah, ne glede na to ali dneve preživite za mizo v službi ali pa delate v prostoru s klimatsko napravo.Pri TopVue izdelujejo tudi torične in multifokalne leče. Če so vam postavili diagnozo astigmatizma, lahko izbirate med dvotedenskimi lečami TopVue Premium za astigmatizem in mesečnimi lečami TopVue Air za astigmatizem , če pa trpite za starovidnostjo (presbiopijo oziroma imate slab vid na daleč in na blizu), boste imeli oster vid na vse razdalje s pomočjo leč TopVue Air Multifocal Če pa si morda želite samo rahle spremembe barve oči ali pa želite popestriti svoj videz, vam je na voljo ogromno barvnih leč TopVue Color , ki si jih lahko zagotovite z dioptrijo ali brez nje.