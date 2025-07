Jorgiću dobitek v igralniški meki: Očitno mora biti drama (VIDEO)

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je zmagal tudi v šestnajstini finala na turnirju WTT smash v Las Vegasu. Po hudem boju je s 3:2 (6, 8, -11, -16, 6) premagal Japonca Hirota Šinozuko. Njegov naslednji nasprotnik bo 12. nosilec Nemec Dang Qiu. Dvoboj bo v petek, je sporočila Namiznoteniška zveza Slovenije.

Jorgić, osmi nosilec turnirja, je imel z 21-letnim Japoncem obilo dela in ga je prvič v karieri premagal. Napeto je bilo tudi tokrat. Po dokaj gladki predstavi Jorgića v prvih dveh nizih je Japonec v Mavericks Areni dobil naslednja niza na razliko in izsilil peti niz. Jorgić je bil blizu zmagi s 3:0, saj je v tretjem nizu vodil s 5:1, imel dve zaključni žogici pri vodstvu z 10:8 in tretjo pri izidu 11:10, kljub temu pa izpustil ponujeno priložnost.

Darko Jorgić je nedavno igral v Ljubljani. FOTO: Črt Piksi

Psihično je to prenesel v četrti niz, ki ga je Japonec začel s štirimi zaporednimi dobljenimi točkami. V izenačeni končnici je imel priložnost za zmago in niz tudi slovenski olimpijec, še enkrat več pa je Japonec pokazal psihično trdnost. Hrastničan je nato suvereno zaigral v odločilnem nizu, ki ga je odprl s 5:2, kasneje pa povedel s 7:3 in 9:5 ter po 50 minutah dosegel zmago.

»Pričakoval sem težko tekmo, takšne so bile vse, ki sem jih igral z njim. Lahko bi zmagal s 3:0 ali s 3:1, toda očitno imam rad dramo. Tekmo sem po nepotrebnem zavlekel in se spravil v težave. Toda na koncu je najbolj pomembna zmaga. Uvrstitev v osmino finala je bil osnovni cilj,« je po zmagi nad neugodnim Japoncem dejal Jorgić.

V uvodnem krogu turnirja z nagradnim skladom 1,32 milijona evrov je s 3:1 v nizih po le dobrih 31 minutah igre premagal Južnokorejca Lim Jonghoona. V osmini finala se bo pomeril z Nemcem Dang Quijem. »Zelo dobro se poznava. Vsako sezono imava v nemškem prvenstvu ali na turnirjih več medsebojnih obračunov. Veva, kaj lahko pričakujeva drug od drugega, zato bo veliko odvisno od dnevne forme. Tudi on je imel veliko težav, da je zlomil odpor Tomislava Pucarja. Vsekakor bom moral še dvigniti raven svoje igre, počutim se dobro, sem motiviran in upam na prvi preboj v četrtfinale na smash turnirjih,« pa si želi Jorgić za naprej.