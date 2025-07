Infantino ponovno buri duhove, Fifa odprla prostore v Trump Towerju

Svetovna nogometna zveza (Fifa) je odprla novo pisarno v New Yorku, v slovitem Trump Towerju. Poteza predsednika Fife Giannija Infantina, ki že dalj časa gradi vse tesnejše odnose z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, dviguje precej prahu.

Infantino je v zadnjem letu večkrat obiskal Belo hišo in Trumpovo letovišče Mar-a-Lago na Floridi. Zaradi sodelovanja s Trumpom je Infantino izpustil tudi letni kongres Fife v Paragvaju, kar je naletelo na ostre kritike evropskih nogometnih voditeljev in navijačev. Infantino klub kritikam meni, da je dober odnos z voditeljem države, ki letos gosti klubsko svetovno prvenstvo in bo prihodnje leto gostila večino tekem svetovnega prvenstva, ključnega pomena.

Trump je ob odprtju pisarn napovedal, da se bo udeležil nedeljskega finala klubskega svetovnega prvenstva v New Jerseyju. V finale se je včeraj uvrstil Chelsea, danes se bosta merila PSG in Real Madrid.

Ob predstavitvi pokala klubskega svetovnega prvenstva, ki so se ga udeležili tudi Fabio Capello, Cafu, Franck Ribéry in Ronaldo Luís Nazário v Trump Towerju je Infantino dejal: »Fifa je mednarodna organizacija, da si res mednaroden, pa moraš biti tudi lokalno prisoten. New York je zato ključen za prihodnost.« Ob tem se je zahvalil tako Ericu Trumpu kot Donaldu Trumpu, ki ga je opisal kot »velikega nogometnega navdušenca«.

Nekateri na selitev gledajo zgolj kot na praktično odločitev. Trump Tower je namreč v središču dogajanja in fifina selitev bi se lahko izkazala za dobro gospodarsko potezo. Kritiki pa opozarjajo, da je FIFA pred kratkim že odprla veliko pisarno v Miamiju ter da že ima ekipo v Torontu, ki pomaga pri organizaciji prihodnjega svetovnega prvenstva ter da so nove pisarne v New Yorku popolnoma odveč.

ZDA bodo prihodnje leto skupaj s Kanado in Mehiko gostile svetovno prvenstvo, leta 2028 pa bodo v Los Angelesu olimpijske igre. Trump predseduje delovni skupini, ki jo je ustanovil za nadzor priprav na klubsko SP in mundial 2026.

Infantino je navijačem zagotovil, da bodo v ZDA dobrodošli kljub Trumpovemu zaostrovanju priseljevanja in prepovedi potovanj za 12 držav. Vendar Trump po poročanju medijev razmišlja o razširitvi omejitev potovanj na kar 36 dodatnih držav.

Poleg tega ima Trump Tower (grenko) preteklost s Fifo. V njem je nekaj časa bival sekretar nogometne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concanaf) Chuckom Blazerjem, ki je s pričanjem sprožil afero, ki je odnesla prejšnjega predsednika Fife Seppa Blatterja. Blazer je imel v Trumpovi stolpnici kar dve stanovanji, in sicer eno zase, drugo za svoje mačke.

Sedaj se porajajo nova vprašanja o prepletanju interesov Donalda Trumpa kot politika in kot poslovneža, saj mnogi v tej potezi vidijo še en primer, kako njegova družina izkorišča politični vpliv za lastne komercialne koristi. Čeprav ni znano, ali Fifa za najem plačuje tržno ceno ali je dobila popust, gre v vsakem primeru za velik promocijski uspeh za Trumpovo nepremičninsko podjetje.

Infantino pa za zdaj vztraja, da je to le del njegove strategije, s katero želi okrepiti prisotnost Fife v Združenih državah Amerike, na največjem in najhitreje rastočem nogometnem trgu na svetu