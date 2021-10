Trajnost v jedru izdelkov Trnulja

Zelena posest na obrobju Ljubljane

FOTO: Aljoša Rebolj



Ročno pripravljeni izdelki z ekološkega posestva Trnulja

FOTO: Aljoša Rebolj

Tudi v podjetju SPAR Slovenija je skrb za okolje ena od prioritet, zato so poskrbeli, da je tudi v osrčju letošnje 6. sezone Štartaj Slovenija trajnost.Primer dobre prakse je zagotovo ekološko posestvo Trnulja , zelena posest na obrobju Ljubljane, ki jo skupaj s svojim partnerjem vodi Urša Kunz. Posestvo je del največje evropske verige ekoloških hotelov in je prava trajnostna oaza. Od arhitekture do kulinarike Trnulja uteleša brezpogojno ljubezen in skrb do narave.Okrog posestva se raztezajo polja ekološke soje, ki jo na posesti sami požanjejo, posušijo, očistijo ter predelujejo v raznovrstne izdelke in jedi. Vse sestavine v postopku so ekološko certificirane in pridelane brez GSO. Ker pa predelava soje prinaša velike količine stranskega produkta, je Urša zanj našla trajnostno rešitev in jo povrh spremenila še v podjetniško idejo.Stranski produkt pri pridelavi tofuja je okara - hranljiva nizkokalorična kaša, polna vlaknin in beljakovin. Urša je odvečno okaro s svojega posestva izkoristila za podjetniški zagon in ustvarila trajnostne bio sojine izdelke , ki so postali tudi del 6. sezone projekta Štartaj Slovenija. Bio sojini izdelki s posestva Trnulja so okusni zamrznjeni obroki, pripravljeni ročno in iz sestavin, pridelanih brez GSO. Na voljo so Zrolanc, zamrznjen sojin zavitek z jabolki in orehi, ter Pečenjaka, zamrznjena sojina polpeta v vegetarijanski in mesni različici.Način priprave je popolnoma preprost. Sojine polpete Pečenjake lahko pripravite v ponvi ali v pečici in jih lahko postrežete hladne ali tople, z omako po želji. Navdušil vas bo njihov poln okus in hrustljava, a hkrati sočna struktura.Sojin zavitek Zrolanc lahko pripravite v pečici ali ga skuhate na sopari. Postrezite ga z vanilijevo kremo ali jabolčno čežano in stepeno sladko smetano. Kot nalašč za hladne jesenske dni. Dober tek!Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija