FDV zapušča družbo neopredeljenih

Za Fakulteto za družbene vede (FDV) je buren teden. Skupina študentov je v ponedeljek na seji senata fakultete pozvala, naj se FDV javno opredeli in obsodi »izraelsko okupacijo in izvajanje genocida«, v torek pa je to zahtevala še s protestom v avli fakultete. Vodstvo fakultete se je na poziv sprva odzvalo z izjavo, da »FDV ni politična organizacija« in zato nima dolžnosti sprejemanja stališč o konfliktih po svetu, kar je sprožilo upore med zaposlenimi.

Mnogi zaposleni na FDV so bili nad medlim odzivom vodstva zgroženi, sindikat pa je začel zbirati podpise pod izjavo, v kateri zaposleni nasprotujejo stališču vodstva. Predsednica Visokošolskega sindikata FDV Eva Vrtačič je pojasnila, da so pripravili izjavo za javnost, »v kateri se distanciramo od pozicije, ki jo je v medijih glede študentskega protestnega branja poezije zavzelo vodstvo naše fakultete«.

Še preden je sindikat končal z zbiranjem podpisov, je v razgreto ozračje na FDV v petek posegel dekan Iztok Prezelj, ki je zaposlenim na fakulteti poslal elektronsko sporočilo. Izrecno je obsodil »vsakršno uporabo nasilja zoper civiliste v Gazi in namerno ustvarjanje nečloveških humanitarnih razmer, kot jih svet v tem stoletju še ni videl«.

Poziv študnetov FDV je dobil podporo sindikata in številnih zaposlenih. FOTO: Črt Piksi

V nadaljevanju je zaposlene seznanil z dogajanjem na fakulteti v preteklem tednu. Med drugim jih je opozoril, da vodstvo fakultete »v tem primeru ni pristojno, da brez diskusije na primernih fakultetnih organih oblikuje samo stališče za celo fakulteto, kar pa seveda ne pomeni, da stališča fakulteta ne bo oblikovala«. Obljubil je, da bo z vodstvom kateder oblikoval predlog stališča, dokončno pa ga bo izoblikoval in sprejel senat fakultete.

Dodal je še, da je vodstvo FDV pregledalo javne nastope zaposlenih na fakulteti v medijih. Našteli so okoli 50 intervjujev in izjav. »Vse to pomeni, da ne drži, da fakulteta molči in da se ni odzivala na krizo. V bistvu bi si upal reči, da smo fakulteta, ki se je preko komentiranja javno najbolj angažirala od vseh fakultet v Sloveniji,« je sklenil dekan.