Številni študentje in zaposleni ogorčeni nad »sramoto za FDV«

Na Fakulteti za družbene vede (FDV) vre. Skupina študentov je v ponedeljek na seji senata fakultete pozvala, naj se FDV javno opredeli in obsodi »izraelsko okupacijo in izvajanje genocida«, v torek pa to zahtevala še s protestom v avli fakultete. Toda vodstvo fakultete je poziv, rekoč, da »FDV ni politična organizacija« in zato nima dolžnosti sprejemanja stališč o konfliktih po svetu, zavrnilo. Številni zaposleni na FDV so nad takšnim odzivom vodstva zgroženi, sindikat pa zbira podpise pod izjavo, v kateri zaposleni nasprotujejo stališču vodstva.

»Ostati nem ali nevtralen pomeni biti sokriv« - Eva Vrtačič

Skupina študentov in alumnov FDV je v torek ob protestnem branju poezije in pričevanj iz Gaze obsodila »izraelsko okupacijo in izvajanje genocida« ter zahtevala, naj se FDV javno opredeli do dogajanja ter »uporabi vse vzvode pritiska, ki so ji na razpolago, da doseže konec konflikta in okupacije v Gazi«. »Ogorčeni smo nad izgubo življenj, sistematičnim uničevanjem kritične infrastrukture in nad kršitvami mednarodnih konvencij ter osnovnih človekovih pravic, ki jih nad palestinskim prebivalstvom izvaja agresor – Izrael,« so zapisali študenti, ki so svoj poziv že dan prej brez uspeha predstavili na senatu FDV.

Študenti so razočarani

Eden izmed organizatorjev protestnega branja, študent politologije Gaj Kolšek, je izrazil razočaranje nad nenačelnostjo vodstva FDV. Poudarja, da v tem primeru ne gre zgolj za »politični konflikt« temveč za »dokumentirano kršenje človekovih pravic, vojne zločine in genocid.« »Če že ne želijo zavzeti jasnega političnega stališča do genocida, bi se kot znanstveno-izobraževalna institucija morali izreči vsaj proti izraelskemu uničenju univerz v Gazi,« meni Kolšek.

Ravno v tem tednu je Izraelska vojska domnevno razstrelila stavbo univerze Israa, podatki o številu uničenih šol in univerz v napadeni palestinski enklavi se sicer od vira do vira močno razlikujejo, vsi pa govorijo o domala popolnem uničenju izobraževalne infrastrukture.

Protestno branje poezije za Palestino na FDV. FOTO: Črt Piksi

Kolšek je napovedal, da bodo študentje FDV nadaljevali s pritiski na vodstvo, naj zavzame jasno stališče. Upa, da bodo tudi študenti drugih fakultet na svoje fakultete in univerze naslovili podobne zahteve.

Zaposleni kritični do vodstva

Medel odziv vodstva FDV je razburil številne zaposlene. Pobudo študentov je prevzel sindikat. Predsednica Visokošolskega sindikata FDV dr. Eva Vrtačič je pojasnila, da so pripravili izjavo za javnost, »v kateri se distanciramo od pozicije, ki jo je v medijih glede študentskega protestnega branja poezije zavzelo vodstvo naše fakultete«.

Čeprav so podpise pričeli zbirati šele včeraj popoldne, se jih je v kratkem času nabralo veliko, je dejala. Menijo namreč, da je »vloga kritičnega družboslovja in humanistike tudi v tem, da zavzema kritično pozicijo do dogajanja doma in po svetu ter da je družbena angažiranost del raziskovalne in pedagoške etike. Ostati nem ali nevtralen pomeni biti sokriv – če že ne za konkretne vojne zločine pa za pomanjkanje politične volje do sankcij za kršitelje.« Sindikat k aktivnejši drži ne poziva le vodstva FDV, temveč tudi slovenske politike in vlado, od katere pričakujejo, da se pridruži tožbi proti Izraelu na mednarodnem sodišču in si na ravni EU prizadeva za sankcije proti Izraelu, je povzela Eva Vrtačič.

»To je sramota za Fakulteto. FDV bi moral slediti zgledu Filozofske fakultete in se javno opredeliti.« - Bojko Bučar

Podobnega mnenja je tudi zaslužni profesor, nekdanji dekan FDV in strokovnjak za mednarodne odnose dr. Bojko Bučar, ki je v pogovoru za Delo medel odziv vodstva FDV na zahtevo študentov označil za sramotnega. »To je sramota za Fakulteto. FDV bi moral slediti zgledu Filozofske fakultete in se javno opredeliti,« je dejal in poudaril, da je početje Izraela nepojmljivo. »Civilna družba se prebuja, vendar ji politiki ne prisluhnejo, zato bi morala stopnjevati svoje aktivnosti,« meni Bučar.

Vodstvo Filozofske fakultete z jasnim stališčem

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (FF) so študenti in aktivisti protestno branje poezije v podporo Palestini, na katerem so vodstvo fakultete pozvali, naj se javno opredeli, organizirali že novembra. Zaslužni profesor ddr. Rudi Rizman je kmalu nato z izrecno podporo vodstva FF na predsednico države, predsednico državnega zbora, predsednika vlade in zunanjo ministrico naslovil javni poziv, v katerem podpisniki zahtevajo, naj se politični vrh jasno izreče, da Izrael nad Palestinci izvaja genocid, in se zavzame, da Mednarodno kazensko sodišče »razišče in preganja vse zločine proti človeštvu v tej vojni« in podpre samostojno palestinsko državo v mednarodno priznanih mejah pred vojno leta 1967. Pod Rizmanov poziv, ki ga je do danes podpisalo že skoraj 1500 ljudi, se je prva podpisala dekanja FF dr. Mojca Schlamberger Brezar.