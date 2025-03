Ko se je zdanilo, so spet začeli intenzivno iskati trup letala in pilota

Po tem, ko so včeraj ob 12.30 našli kolo in krilo manjšega pogrešanega letala v koči Fakultete za strojništvo, so bile na območju Velike planine ekipe na terenu tudi ponoči, kjer so zavarovale območje. Iskalna akcija pa se je začela ob svitu, so za Delo pojasnili na ljubljanski policijski upravi. Po njihovih podatkih so doslej našli posamezne dele letala, iščejo še glavni del, med drugim trup s kabino, ter pogrešanega pilota.

Ponoči je bilo glede na razmere, tako vremenske kot terenske, nemogoče, da bi se nadaljevalo kakršno koli iskanje. Intervencijske službe so ga znova začele, ko se je zdanilo. »Na terenu, ki ni dostopen z vozili, so policisti, gorska reševalna služba, gasilske službe z območja Kamnika, verjetno se bodo pridružili tudi inšpektorji za letalstvo in drugi preiskovalci. Prilagajamo se situaciji,« so pojasnili na policiji.

Kot so dodali, vzrok nesreče še ni znan, zato so informacije o tem, da je vzrok nesreče »prostorska dezorientacija v slabem vremenu«, kot je včeraj pisal portal 24ur.com, označili za ugibanja. Po besedah policije morajo najprej najti vse dele letala in pilota, da bi lahko delali zaključke, preiskava namreč še poteka. Prav tako ni znano nič o tem, kdo je bil pilot na krovu letala.