Eden od največjih izzivov je zmanjšanje prevozne revščine

Osnovne storitve omogočajo dostop do drugih storitev, kot so delo, izobraževanje, zdravstveno varstvo, informacije ter na socialno in družbeno vključenost.

Galerija Po oceni strokovnjakov prizadene prevozna revščina – ko torej posameznik ali gospodinjstvo nima ustreznega prevoza do zanj ključnih storitev in dejavnosti ali si ga težko privošči – okoli 60.000 ljudi. FOTO: Jure Eržen/Delo