Turistična biblija regije predstavljena v Rimskih termah

Turistična revija Like Slovenija – Hrvaška – Srbija​ je ugledala luč sveta na predstavitvi v Rimskih termah. Jutri, v četrtek, bo priložena časniku Delo kot darilo našim bralcem. Publikacija je plod drugega sodelovanja naše medijske hiše s kolegi z zagrebškega Jutarnjega lista, ki ga izdaja Hanza Media, letos pa se nam je pridružila še ekipa beograjskega Blica pod okriljem založnika Ringier Srbija.

Magazin na kar 260 straneh, katerega vsebina bo na voljo tudi na spletnih platformah vseh treh medijskih hiš v treh državah z dosegom 5,8 milijona bralcev, je edinstveni primer sodelovanja v predstavitvi turistične ponudbe omenjenih dežel.

Podobno kot bralci Dela bodo ekskluzivnega darila deležni tudi bralci hrvaškega Jutarnjega lista in srbskega Blica, seveda v hrvaškem oziroma srbskem jeziku.

»Potrditev, da smo s pričujočo revijo, ki je edinstveni medijski projekt treh največjih založniških hiš Slovenije, Hrvaške in Srbije, zadeli žebljico na glavico, je črno na belem nedvoumna. Toliko bolj, ker bodo bralci tako tiskanih kot spletnih izdaj Dela, Jutarnjega lista in Blica danes na enem mestu spoznavali rajsko in butično turistično podobo treh držav. In to docela resnično, verodostojno, izpričano skozi zgodbe ljudi, za katere je turizem postal način življenja, gostoljubnost pa najosnovnejša človeška vrlina,« je sporočil Bojan Budja, odgovorni urednik Dela in Slovenskih novic.

Spregovoril je še o potovalnih navadah rojakov: »Slovencem je nekako v krvi, da silijo na jug. Zgolj nekaj sto ali tisoč kilometrov južneje. Ker jug vse omehča in obrusi, jug ima neskončne količine časa in prostora. Svetloba in mehkoba sta z juga. Tam navsezadnje živijo naši nekdanji bratje in sestre. In tudi Hrvaška in Srbija sta južno od Ljubljane.«

Matjaž Han, slovenski minister za gospodarstvo, turizem in šport, je pohvalil ustvarjalce revije: »V časih, ko je politika že malce ponorela, če se lahko tako izrazim, revija Like kaže, kako bi morale države sodelovati. Sam se bom vedno zavzemal za to ne glede na svojo funkcijo, hkrati pa bom promoviral lepote svoje domovine. Mislim, da v treh medijskih hišah iz regije v težkih časih s tem projektom počnete sicer nemogoče stvari.«

Oleg Butković, podpredsednik hrvaške vlade in minister za morje, promet in infrastrukturo, je poudaril skupne zgodovinske in kulturne in druge vezi treh držav. »Revija Like ni samo gospodarska in turistična zgodba, saj v nepredvidljivih razmerah v svetu kaže tisto dobro v človeški naravi. S takšnim projektom krepimo prijateljske in dobre sosedske odnose med državami. Potovanja in spoznavanja novih ljudi, destinacij in znamenitosti nas osrečujejo. V vseh državah imamo kaj pokazati, sam se že veselim podobnih projektov v prihodnosti.«

Rimske terme FOTO: Blaž Samec/Delo

O reviji Like Slovenija – Hrvaška – Srbija kot izjemnem medijskem spremljevalcu turistične ponudbe v regiji je govoril tudi Goran Ogurlić, glavni urednik Jutarnjega lista: »V rokah držite revijo, ki je natisnjena v 60.000 izvodih in izide isti dan v vseh treh državah, zgodbe v njej pa bodo dostopne tudi na spletu na naših portalih jutarnji.hr, delo.si in blic.rs, s skupnim dosegom kar 5,8 milijona bralcev. Ta projekt ni zgolj založniški podvig – je tudi simbol gospodarske in medijske sinergije, ki regijo promovira kot destinacijo, bogato s kulturnimi, naravnimi in gastronomskimi lepotami.«

Hrvaška je turistična destinacija številka 1 za Slovence, Ogurlić je postregel s konkretnimi podatki: »Turizem je jedro povezovanja ljudi, kultur in gospodarstev, številke pa potrjujejo, da Hrvaška ostaja pomembna destinacija za goste iz Slovenije in Srbije. Leta 2024 so slovenski turisti opravili 1,7 milijona prihodov in 10,8 milijona prenočitev, s čimer so na drugem mestu med obiskovalci Hrvaške. Tudi obisk srbskih turistov impresivno raste – 294.000 prihodov in 1,7 milijona prenočitev pomeni skoraj 18-odstotno povečanje prihodov in 16-odstotno povečanje prenočitev.«

Jelena Isaković, direktorica založništva pri podjetju Ringier Srbija, ki izdaja časnik Blic, je pri tem projektu vodila svojo ekipo poznavalcev turizma v svoji deželi. »V Srbiji je gost svetinja. Tukaj ga bomo nahranili in napojili, ga zvlekli v kafano, mu ponudili, da prespi pri nas doma, ga predstavili bližnjim in daljnim sorodnikom, ga trikrat poljubili v slovo in nikoli, ampak res nikoli, mu ne bomo pustili plačati računa. Tukaj bo naš gost doživel in videl marsikaj. V torek se bo v kateremkoli delu Beograda, da ne govorimo o Beton hali ali Skadarliji, zabaval, kot da je petek, in to v najboljših klubih, kot so newyorški, ali pa – klasika – ob harmoniki. Če se v katerikoli smeri odpravi ven iz Beograda, ga čakajo pravljični predeli – od Fruške gore, čez Uvac do Džerdapa, od Zagajičkih brd, Rtnja do Tare, Zlatibora, Zlatarja, Đavolje varoši ... In na vsakem koraku naše cerkve in samostani, kot bi jih nebeška roka postavila v najlepše kotičke narave,« v Srbijo vabi Jelena Isaković.

Razkrila je še, da je bilo lani v Srbiji turistov več kot kdaj prej in da sami povedo, da se pri njih počutijo varne in da se ne počutijo kot turisti. »V času, ko je svet preplavljen z množičnim turizmom in ko ima beseda turist včasih celo slab prizvok, vam ponujamo, da ste naš gost. Saj zdaj že veste – v Srbiji je gost svetinja!« je vsem na srce položila Jelena Isaković.