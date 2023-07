UE Ljubljana: Uslužbenka, ki vloge ni sprejela, na enoti ni več zaposlena

Na Upravni enoti Ljubljana si bodo prizadevali, da do primerov diskriminacije, kot jo je v primeru Maročana, poročenega s Slovenko, ugotovil Zagovornik načela enakosti, v prihodnje ne bo prihajalo. S primerom so zato tudi že seznanili vse zaposlene, so sporočili.

Zagovornik načela enakosti je namreč ugotovil, da je bil Maročan, ki je poročen s slovensko državljanko, žrtev diskriminacije v postopkih na Upravni enoti Ljubljana. Ena uslužbenka namreč ni hotela sprejeti njegove vloge za dovoljenje za prebivanje družinskega člana slovenske državljanke, druga pa mu ni izdala potrdila o prejeti vlogi za izdajo dovoljenja, ki jo je poslal po pošti. Vloge uslužbenka ni sprejela, ker se ji je zdelo, da je njuna zakonska zveza fiktivna.

Na Upravi enoti Ljubljana v današnjem odzivu poudarjajo, da so za vodstvo in vse njihove zaposlene strokovno in hitro opravljene storitve absolutna prioriteta, pri čemer so tudi dolžni sprejeti prav vsako vlogo.

Z zadevo so seznanili vse zaposlene

Uslužbenka, ki v konkretnem primeru tega ni naredila, po njihovih navedbah več ni zaposlena na Upravni enoti Ljubljana. Kljub temu je vodstvo, da bi se v prihodnje izognili podobnim primerom, z zadevo seznanilo vse zaposlene.

Navajajo še, da je druga uslužbenka, ki ji je bila vloga družinskega člana slovenske državljanke pozneje dodeljena v reševanje, postopala v skladu s takrat veljavnimi usmeritvami ministrstva za notranje zadeve iz aprila 2009. Potrdilo o vloženi vlogi pa je bilo tujcu izdano takoj po tem, ko je ministrstvo za notranje zadeve upravni enoti posredovalo spremenjene usmeritve v povezavi s preverjanjem zakonitosti vstopa v državo, kar je bilo aprila 2023, navajajo.

Dodajajo še, da si bo novo vodstvo upravne enote skupaj z zaposlenimi prizadevalo, da do podobnih primerov v prihodnje ne bi prihajalo.