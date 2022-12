Tožilci o podkupovanju uradnikov na Tobačni

V nadaljevanju preberite:

Največja upravna enota v državi se je še poleti ukvarjala z valom pritožb zaradi podaljšanja ukrepa predhodnega naročanja strank, predvsem pa so se stranke ubadale z nerazumno dolgimi čakalnimi vrstami na oddelku za tujce. Poleg tega so nekateri zaposleni na tem oddelku osumljeni podkupovanja in so se znašli pod drobnogledom kriminalistov. Ko je septembra položaj v. d. načelnice prevzela Nataša Trček, je napovedala organizacijske spremembe, skrajšanje čakalnih vrst in do strank prijazno javno upravo. Kaj od tega se je uresničilo? In kaj je ugotovila policija v zvezi s sumi podkupovanja uradnikov na Tobačni?