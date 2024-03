Urška Klakočar Zupančič želi pred odreditvijo preiskave mnenje ZPS

Predsednica državnega zbora iz vrst Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič želi pred odreditvijo parlamentarne preiskovalne komisije o Gen-I, Star Solarju in financiranju Gibanja Svoboda, ki jo je včeraj zahteval državni svet, slišati še mnenje parlamentarne zakonodajno-pravne službe (ZPS). Napovedala je, da bo, če bo potrebno, zahtevo vrnila državnemu svetu, da jo ustrezno popravi, skladno s podanim mnenjem.

Kot je poudarila, je nujno, da je zahteva – o njej skladno z ustavo poslanci ne glasujejo – ustavna, zakonita, upošteva načelo delitve oblasti, služi javnemu interesu ter spoštuje človekove pravice in svoboščine. Predmet parlamentarne preiskave pa more biti po njenih besedah tudi jasno določen, prav tako časovni okvir in namen.

Navedla je, da je tako ravnal že France Cukjati leta 2005.

Ker je znano, da v primeru instituta parlamentarne preiskave preiskovanci nimajo pravnega varstva, se je zavzela tudi za uzakonitev tega. Od pravosodnega ministrstva pričakuje, da pristopi k novelaciji zakona o ustavnem sodišču, sama pa bo prevzela iniciativo, da se spremeni zakon o parlamentarni preiskavi. »Da se ne bi zgodilo, da bi bila parlamentarna preiskovalna komisija kakorkoli zlorabljena za namene političnega obračunavanja,« je dejala med drugim.

Da se je včeraj zgodilo prav to, so sicer opozorili tudi v Gen-I in ter svetniki iz interesnih vrst negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Branimir Štrukelj, predstavnik delojemalcev, je tako navedel, da je SDS v državnem svetu našel »pomožno četo«, ko mu ni uspelo nabrati dovolj poslanskih podpisov za ustanovitev omenjene preiskovalne komisije v državnem zboru.

A predlog, naj se preišče financiranje predvolilne kampanje Gibanja Svoboda, nekatere nenavadne posle Gen-I – predvsem v tujini –, nakazila Vesni Vuković, ki je nato postala generalna sekretarka Gibanja Svoboda, ter tudi Golobov prevzem Star Solarja, je podprlo 19 državnih svetnikov. Le 15 jih je bilo proti.