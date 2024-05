Ustavno sodišče zavrglo pobudo Fidesa glede opravljanja službe med stavko

Ustavno sodišče je zavrglo pobudo Fidesa za oceno ustavnosti odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke. Vložila sta jo sindikat Fides in zdravnik v UKC Ljubljana, tudi sindikalni zaupnik, Milenko Stanković. Ustavno sodišče je odločilo, da pobudnika ne izkazujeta pravnega interesa, zato je pobudo zavrglo.

Fides je marca letos ustavno sodišče zaprosil za oceno ustavnosti omenjenega odloka, saj je po njihovem nezakonit in neustaven. Izrazili so pričakovanje, da bo sodišče, skladno z njihovim predlogom, zadevo obravnavalo prednostno in da bo do dokončne odločitve ustavilo izvajanje odloka o opravljanju zdravniške službe med stavko. »Odlok ne more predstavljati pravne podlage, na kateri bi lahko vlada določala obseg zdravniških storitev, ki sodijo v minimum delovnega procesa, saj je ta zelo jasno in konkretno določen v zakonu,« so menili v Fidesu.

Po njihovem prepričanju, izraženem v pobudi ustavnemu sodišču, pomeni odlok ravnanje vlade, s katerim se želi čim bolj omejiti nadaljnje izvajanje stavke, namesto da bi se vlada s stavkajočimi zdravniki pogajala z namenom najti rešitve za stavkovne zahteve. Hkrati naj bi se po njihovem želelo odpraviti kakršnekoli možne učinke stavke zdravnikov brez približanja stavkovnim zahtevam oziroma njihovemu sprejetju. Izrabljanje možnosti omejitve stavke za namen izničenja oziroma bistvenega zmanjšanja njenega pomena naj bi bilo popolnoma nedopustno, pa čeprav pod krinko zasledovanja domnevne koristi tretjih oseb. V Fidesu so opozorili še, da je pravica do stavke eno od bistvenih in legitimnih sredstev, z uporabo katerih lahko delavci in njihove organizacije uveljavljajo in branijo svoje socialne in ekonomske interese, z omenjenim odlokom pa naj bi jim bilo to onemogočeno.

Opozorili so še, da je vlada sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi, s katerim predlaga zakonodajalcu, naj s spremembo 46. člena tega zakona na novo določi minimum delovnega procesa zdravnikov med stavko, kar naj bi kazalo na njeno zavedanje, da je odlok protiustaven in nezakonit.

V največjem zdravniškem sindikatu so z odločitvijo sodišča doživeli hladen tuš. Njihov odziv še čakamo.

Sodišče je pobudo Fidesa zavrglo, ker niso izkazali pravnega interesa, pri čemer je utemeljilo: »Pravni interes je podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Prvi pobudnik (Fides, op. p.) navaja, da s pobudo zasleduje neposredno korist svojih članov, katerih pravni položaj si želi izboljšati. Pobudo vlaga torej v interesu svojih članov in ne v svojem lastnem interesu.«

Ker torej sodišče ni odločilo o pobudi, mu ni bilo treba odločati še o predlogu za začasno zadržanje izvajanja odloka.