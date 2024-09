V Cimosu bodo opozorilno stavkali, zahtevajo višje plače

»Stavka je napovedana zaradi nespoštovanja dogovorov – med drugim uprava ni pripravila novega plačnega modela in nič ni iz obljub o višanju najnižje osnovne plače na raven minimalne,« pravi Sašo Ristič, sekretar Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI) za kraško-notranjsko in obalno regijo. Opozorilno naj bi za dve uri stavkali jutri.

Kot pišejo Primorske novice, je sindikat SKEI napovedoval stavko že letos spomladi, a jo je potem zamrznil. Že takrat sta bili ključni zahtevi zvišanje najnižje osnovne plače na raven minimalne plače in nov plačni model. Kot je Ristrič povedal za Delo, so se z vodstvom dogovorili za postopno zvišanje plač že v lanskem letu, a so privolili v zamik zaradi težav s poslovanjem družbe. Letos junija so jim sicer dvignili plače za sedem odstotkov – kar je bilo po Rističevih besedah veliko manj, kot so bile lanske in letošnje zahteve skupaj. »Zdaj je uprava odpovedala podjetniško pogodbo – kar ni bilo prvič –, to pa torej pomeni, da pretekli dogovori ne veljajo več, zato bomo zahtevali poračun za vse za nazaj,« je odločen.

Cimos, ki ima sedež v Kopru, v proizvodnih enotah v Senožečah, Mariboru in Vuzenici, zaposluje okoli 500 ljudi. Skupaj z družbami na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji pa ima okoli 2000 zaposlenih. Družbo je pred dvema letoma prevzel nemški sklad Mutares.

Uprava Cimosa, ki jo vodi Andrea Pappagallo, ni dosegljiva. Pappagallo je postal izvršni direktor družbe marca letos in je napovedal preobrat v poslovanju. Družba ima tudi težave z zadolženostjo. Kot še navajajo Primorske novice, naj bi po nekaterih informacijah načrtovali selitev proizvodnje iz Slovenije v Srbijo.