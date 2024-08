Višji stroški dela in energentov podjetja silijo v tujino

V nadaljevanju preberite:

Mariborska livarna Maribor (MLM), podjetje s 350 zaposlenimi, bo danes oddalo predlog za stečaj. Podjetje, ki je že več let poslovalo z izgubo, je imelo prenizke marže, da bi zdržalo vse višje stroške dela, energije, materiala. Znatna rast stroškov, predvsem dela in energije, obremenjuje številna podjetja z nizko dodano vrednostjo. Zato napovedujejo selitev proizvodnje. Analizirali smo razloge, kje slovenskim in evropskim podjetjem pada konkurenčnost.