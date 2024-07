V petih primerih že priznane odškodnine v skupni višini 260.000 evrov

V nadaljevanju preberite:

Do marca leta 2022 je bilo zaradi domnevno resnih neželenih stranskih učinkov po cepljenju proti covidu-19 vloženih 34 odškodninskih zahtevkov, do zdaj jih je skupaj že okoli 200. V petih primerih so bile že tudi priznane in plačane odškodnine.

Podrobnejše informacije o izplačanih odškodninah bomo z ministrstva za zdravje prejeli prihodnji teden, iz izplačanih zneskov pa lahko sklepamo, da bi bila odškodnina v višini 20 tisoč evrov glede na zakonsko določene zneske možnih odškodnin lahko izplačana otrokom umrle osebe po cepljenju, po 60 tisoč evrov pa so prejeli štirje posamezniki, ki so po cepljenju utrpeli posledice. S katerimi cepivi so bili cepljeni in kakšne so bile posledice za njihovo zdravje, so vprašanja, na katera še nimamo odgovorov.

Zaradi povečanega števila vlog za uveljavljanje pravice do odškodnine po cepljenju proti covidu-19 je pristojna komisija ministrstva zasuta z delom. Posameznik ali njegovi svojci so do povrnitve škode upravičeni šele, ko omenjena komisija ugotovi vzročno zvezo med cepljenjem in škodo, povzročeno zdravju, oziroma smrtjo, mnenje mora v primeru resnega zmanjšanja življenjskih funkcij podati še invalidska komisija, o vlogi pa na podlagi vseh mnenj odloči minister za zdravje.

V prihodnjih mesecih se utegne izvedeti tudi, kako je bila določena odškodninska odgovornost proizvajalcev cepiv v pogodbah o njihovi prodaji. Splošno sodišče EU je namreč sklenilo, da so te informacije v javnem interesu. Se pa utegne razkritje teh določb časovno še zamakniti, saj sodba še ni pravnomočna.