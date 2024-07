V nadaljevanju preberite:

Društvo za zaščito človeka in njegovih pravic išče – v projektu Odgovoren za zdravje – odgovore na vprašanja o koristnosti in škodljivosti epidemičnih ukrepov. Ker jim Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ni posredoval želenih podatkov o cepljenju, so na upravno sodišče vložili tožbo proti državi.