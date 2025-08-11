  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Skrajšati čakalne dobe in izboljšati dostopnost ni piar

    S predsednikom konference Socialnih demokratov o tem, kako je stranka pomagala pri uresničevanju volilnih obljub. Kakšen program in namen imajo?
    Predsednik konference SD Jernej Štromajer je trenutno zaposlen na zunanjem ministrstvu, pred tem je služboval v Hanovem ministrstvu na gospodarskem ministrstvu. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Predsednik konference SD Jernej Štromajer je trenutno zaposlen na zunanjem ministrstvu, pred tem je služboval v Hanovem ministrstvu na gospodarskem ministrstvu. FOTO: Blaž Samec
    Barbara Eržen
    11. 8. 2025 | 05:00
    11. 8. 2025 | 07:26
    15:48
    A+A-

    V nadaljevanju preberite: 

    Z Jernejem Štromajerjem, predsednikom konference Socialnih demokratov, najvišjega organa stranke med dvema kongresoma, smo se pogovarjali o tem, kaj je ta koalicija dosegla in česa ni, pa tudi kakšno vlogo so pri tem igrali Socialni demokrati. Katero smer si bodo zastavili pred prihodnjimi parlamentarnimi volitvami? Osemintridesetletni doktor znanosti s področja ameriških študij je seveda odgovarjal tudi na zadnje kritike, ki so se pojavile glede njega in stranke.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Generalni sekretar

    V Svobodi nismo jemali tistih obrazov, ki čez noč zamenjajo politično identiteto

    Novi generalni sekretar Gibanja Svoboda Matej Grah o prvih potezah in tem, kako se pripravljajo na volitve, kjer je prepričan, da bodo vnovič slavili.
    Barbara Eržen 4. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ozadje

    Zakaj je Gibanje Svoboda izdalo navodilo, naj se projekti zaključijo do poletja

    Do poletja želijo pod streho vse ključne zadeve. Zakaj? Kaj jih skrbi in kaj ne?
    Barbara Eržen 27. 5. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Svoboda ponovno na predpočitniškem deležu

    Gibanje Svoboda je edina od parlamentarnih strank z boljšim rezultatom kot julija. Anketirani bolj prizanesljivi tudi pri oceni dela vlade.
    Barbara Hočevar 11. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Trendi

    Onlyfans: platforma, ki je preoblikovala pornografijo

    Platforma onlyfans, namenjena odraslim, je donosnejša od tehnoloških velikanov, kot so Alphabet, Meta in Microsoft. In vendar je naprodaj po nenavadni ceni.
    The Economist 10. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Avtomobilno
    Cenovna vojna

    Preveč avtomobilov, premalo kupcev: nevarna spirala Kitajske

    Vse več kitajskih proizvajalcev v težavah, zato želijo dvigniti cene z boljšimi produkti.
    Aljaž Vrabec 10. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriška politika

    Melania Trump – tiha moč iz ozadja?

    Britanski državni uslužbenci pred drugim Trumpovim obiskom v tem mandatu ugotavljajo, da je več pozornosti kot njemu treba nameniti njegovi soprogi.
    9. 8. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Več iz teme

    Jernej ŠtromajerSDSocialni demokratiMatjaž HanRobert Golobsocialna demokracijaGibanje Svoboda

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Po porazu v Wimbledonu se vrača Carlos Alcaraz

    Španski teniški igalec se na turnirju masters 1000 vrača po porazu proti Janniku Sinnerju v finalu odprtega prvenstva Velike Britanije.
    Matic Rupnik 11. 8. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Magnituda 6,1

    V nedeljskem potresu v Turčiji ena smrtna žrtev

    Potres so čutili v več mestih na zahodu države, vključno z 200 kilometrov oddaljenim Istanbulom.
    11. 8. 2025 | 08:01
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Kolesarstvo

    Pogačarjeva Komenda je postala svetovna kolesarska prestolnica

    Kolesarski šampion je v domači kraj privabil na tisoče navijačev in tudi ugledno kolesarsko elito.
    Matic Rupnik 11. 8. 2025 | 07:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Smrti poročevalcev iz Gaze

    Izraelska vojska ubila pet novinarjev Al Džazire, med njimi uglednega dopisnika

    Izrael je priznal namerni napad na novinarja Anasa al Šarifa, znanega po poročanju s prve bojne črte. Al Džazira: Gre za obupan poskus utišanja glasov.
    11. 8. 2025 | 06:51
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Trije kralji

    Velika reggae veselica na Pohorju

    Sedmi mednarodni dub reggae, Roots In The Woods, festival se lahko pohvali z najvišjo in najlepšo festivalsko lokacijo.
    Zdenko Matoz 11. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Kolesarstvo

    Pogačarjeva Komenda je postala svetovna kolesarska prestolnica

    Kolesarski šampion je v domači kraj privabil na tisoče navijačev in tudi ugledno kolesarsko elito.
    Matic Rupnik 11. 8. 2025 | 07:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Smrti poročevalcev iz Gaze

    Izraelska vojska ubila pet novinarjev Al Džazire, med njimi uglednega dopisnika

    Izrael je priznal namerni napad na novinarja Anasa al Šarifa, znanega po poročanju s prve bojne črte. Al Džazira: Gre za obupan poskus utišanja glasov.
    11. 8. 2025 | 06:51
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Trije kralji

    Velika reggae veselica na Pohorju

    Sedmi mednarodni dub reggae, Roots In The Woods, festival se lahko pohvali z najvišjo in najlepšo festivalsko lokacijo.
    Zdenko Matoz 11. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo