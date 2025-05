Zakaj je Gibanje Svoboda izdalo navodilo, naj se projekti zaključijo do poletja

V nadaljevanju preberite:

Vodstvo največje koalicijske stranke je najprej ministrstvom, nato pa še poslancem in strokovnim sodelavcem izdalo navodila, naj z zakonskimi predlogi, kadrovanji in pisanjem poročil pohitijo. Pripravijo naj jih do parlamentarnih počitnic, nam je o izdanem navodilu povedalo več koalicijskih sogovornikov. Ali se pripravljajo na predčasne volitve, smo spraševali najvišje predstavnike Gibanja Svoboda. Tako bi se namreč lahko izognili morebitnim novim referendumom, negativni odločitvi Komisije za preprečevanje korupcije o predsedniku vlade ali vstopu novega igralca na politični parket.