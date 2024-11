V Tolminu nadomestne volitve – kdo bo nasledil Poglajna?

Volilna komisija volilne enote Postojna bo danes v Tolminu izvedla nadomestne volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 13. volilni enoti. Ta obsega občine Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid in Tolmin, so sporočili iz državne volilne komisije. Devet elektorjev bo lahko izbiralo med dvema kandidatoma, to sta Robert Šinkovec (član Socialnih demokratov in idrijski občinski svetnik) in Oton Bratuž (občinski svetnik in hkrati podžupan občine Tolmin).

Nadomestne volitve v državni svet so razpisali zaradi prenehanja mandata člana državnega sveta Andreja Poglajna, ki je po junijskih evropskih volitvah v poslanskih klopeh nadomestil poslanca SDS Branka Grimsa. Za izvedbo postopkov potrjevanja kandidatur, sestavo seznama potrjenih kandidatur, potrjevanje seznama izvoljenih predstavnikov v volilno telo ter za sklic in izvedbo volilnega zbora v 13. volilni enoti za volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov je pristojna volilna komisija volilne enote 2000 Postojna.

Če bo današnji volilni zbor sklepčen, bo volilna komisija volilne enote Postojna najpozneje v ponedeljek, 18. novembra, sprejela zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja v 13. volilni enoti in ga nato posredovala državni volilni komisiji. Članice in člani državne volilne komisije bodo v skladu z rokovnikom volilnih opravil o izidu nadomestnih volitev v državni svet odločali najpozneje 26. novembra.

Andrej Poglajen je bil sicer v državnem svetu član interesne skupine lokalnih interesov, komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve ter komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

Kot določa zakonodaja, se morajo, če članu državnega sveta preneha mandat pred iztekom mandatne dobe, razen če je do izteka mandatne dobe preostalo manj kot šest mesecev, opraviti nadomestne volitve. Te se opravijo najpozneje 75 dni po prenehanju mandata člana državnega sveta.

Predstavnike lokalnih interesov volijo elektorji, ki jih izvolijo občinski sveti posameznih občin. Število elektorjev je odvisno od števila prebivalcev v določeni občini, občini Tolmin in Idrija imata po tri elektorje, Bovec, Cerkno in Kobarid pa po enega, je pred kratkim navedla državna volilna komisija.

Novoizvoljeni svetnik bo pet občin v državnem svetu zastopal do konca mandata.