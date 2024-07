Za SDS pomemben vsak glas v državnem svetu

Državni zbor je na začetku tedna potrdil izvolitev poslancev iz Slovenije v evropski parlament. Na predlog vlade pa se je danes seznanil še s prenehanjem mandata ministra za obrambo Marjana Šarca. Kdo ga bo nadomestil na tej funkciji, verjetno še ne bo znano kmalu, saj je predsednik vlade Robert Golob državni zbor že obvestil, da bo funkcijo začasno opravljal sam. Bo pa v kratkem znano, kdo bo nova evropska poslanca Mateja Tonina in Branka Grimsa nadomestil v poslanskih klopeh.

Državna volilna komisija je obema kandidatoma na listi NSi in SDS, ki sta v volilni enoti zbrala najvišji odstotek glasov, že poslala obvestilo. A vsaj za zdaj ji Franc (Francisco Estanislao) Medic in Andrej Poglajen še nista odgovorila. Za to imata na voljo osem dni.

V NSi sicer potrjujejo, da bo Medic, argentinski Slovenec, sprejel mandat in nadomestil Tonina, medtem ko so v SDS bolj skrivnostni in pravijo, da za ime še ne vedo. Poglajen pa nam je potrdil le, da je obvestilo dobil in da še premišljuje, kaj bo storil. Je namreč tudi državni svetnik, in če bi se odpovedal mandatu, bi morali za njegovo funkcijo izvesti nove volitve za svetnika, ki zastopa lokalne interese. SDS bi tako lahko tudi izgubila svetnika.

Še posebej v tem mandatu je za SDS večina v državnem svetu pomembna, saj ji omogoča sprejemanje vetov, prek državnega sveta – prvopodpisani je bil prav Poglajen – pa so prišli tudi do parlamentarne preiskovalne komisije o Gen-I, Star Solarju in Gibanju Svoboda. Sami za ustanovitev namreč nimajo dovolj glasov. A ker ima lahko v tem primeru – drugače, kot če preiskovalno komisijo zahtevajo poslanci – predsednika in večino Gibanje Svoboda, s SDS še vedno poteka merjenje moči, ali bo ta sploh začela delovati.

Novi manevri glede preiskovalke Med SDS in Gibanjem Svoboda že vse od ustanovitve parlamentarne preiskovalne komisije o Gen-I, Star Solarju in Gibanju Svoboda poteka merjenje moči. SDS zahteva, da se zasliši predsednik komisije Tomaž Lah in več drugih poslancev, kar pomeni, da ti ne smejo več sodelovati v komisiji. Za zdaj jih je Lah zavrnil, naj dopolnijo svojo zahtevo. S sklicem nove seje pa zavlačuje, a ker so v opoziciji prepričani, da jim poskušajo v Gibanju Svoboda preprečiti načrte s sprejetjem novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki uvaja možnost preverjanja na ustavnem sodišču – poslanci ga bodo potrjevali v ponedeljek –, že žugajo z vetom državnega sveta in zbiranjem podpisov za naknadni zakonodajni referendum. To je za N1 potrdil tudi poslanec SDS Žan Mahnič, s čimer bi uveljavitev novele zamaknili globoko v jesen.

Za Poglajnom je za poslanski sedež na vrsti nekdanji državni svetnik Bogomir Vnučec. Njemu bo Državna volilna komisija poslala pošto, ko bo dobila Poglajnov odgovor. Zatem bosta sledila dopisna seja – predvidoma v tednu dni – in obvestilo državnemu zboru.