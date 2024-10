Večina v državnem zboru za odlok za referendum o JEK2

Vlada razume pomen jedrskega programa v Sloveniji, zato je tudi pripravila resolucijo o miroljubni rabi jedrske energije. Vzpostavljena je primerna infrastruktura, tudi kadrovska, tako v vladi kot drugih organizacijah, je povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Projekt JEK2 potrebuje nacionalni konsenz, pri tem pa je nujna transparentnost. Politika je enotno za referendum in pospešitev postopkov, z izjemo Levice.

Zvonko Černač (SDS) je opozoril na več kot 40-letne dobre izkušnje z jedrsko energijo. Vsi nasprotniki navajajo napačne argumente. Odlaganje referenduma pomeni odlaganje aktivnosti, razmere pa kažejo, da je treba postopke pospešiti. Ker nismo samozadostni, del energije že uvažamo, ko bo ustavljen Teš 6, bomo uvažali še več, vsi pa se spomnimo energetske krize in tedanjih cen. Slovenija brez jedrske energije ne more zagotavljati stabilne oskrbe, je poudaril Černač.

Sedanje cene iz NEK so druge najcenejše v Sloveniji, le za hidroenergijo. Opozoril je, da bo JEK2 delovala vsaj 60 let. Finančna konstrukcija JEK2 se lahko sesuje le tako, da se bodo »podnebni lunatiki« odločili za kupone, kot jih imamo v primeru premoga.

Slovenija ima z jedrsko energijo dobre izkušnje, je poudaril tudi Janez Žakelj (NSi). Opozoril je na taksonomijo zelenih naložb, ki med zelene uvršča tudi jedrsko energijo. Gradnja JEK2 je ključna za slovenske cilje razogljičenja, zato je treba postopke pospešiti. Jožef Horvat je dodal, da ima jedrska energija najnižje emisije ogljikovega dioksida, nižje od sončnih in vetrnih elektrarn. Zeleno so obarvane države, ki uporabljajo jedrske elektrarne in hidroelektrarne. »Bomo naredili enako napako kot Nemci?« je vprašal in opozoril, da gre pri referendumu za izhodišče za pripravo vseh dokumentov, na katerih bo temeljila odločitev, ki šele pride. Janez Cigler Kralj pa se je zavzel možnost zasebnih vlaganj v projekt, kar bi zmanjšalo tveganja za korupcijo.

Jedrska energija pomaga pri blaginji družbe, javnosti pa je treba predstaviti vse podatke. Brez jedrske energije bo Slovenija težko dosegla cilje razogljičenja, je Meira Hot predstavila stališče SD. Ob tem pa je opozorila na pomanjkanje informacij, zlasti o rokih gradnje, o ceni projekta, o odpadkih, o vplivu na druge naložbe in podobno. Zavrnitev na refendumu bi pomenila, da se na krizne razmere ne bi mogli odzvati tako hitro kot smo se v pretekli energetski krizi. V SD ob tem vladi nalagajo, naj v kampanji predstavi vse podatke, saj je javnost precej neinformirana in mogoče ne more dati pravega signala.

Z jedrsko energijo imamo v Sloveniji dobre izkušnje. FOTO: Blaž Samec/Delo

Matej Tašner Vatovec (Levica)pa je opozoril, da se naročnik projekta že desteletja ukvarja s študijami, zato zdaj referendum ni potreben. Gen energija je v kampanji že porabila 1,5 milijona evrov, je dejal. Sprejemanje resolucije je bilo nenavadno, referendumsko vprašanje pa je sugestivno, saj gre le za ali proti gradnji JEK2. Živimo v kritičnih razmerah in spraševanje ljudi o tako velikem projektu je neodgovorno, je dejal Vatovec. Dodal je, da je vlada popolnoma obšla scenarij, v katerem bi Slovenijo napajali izključno obnovljivi viri. Nikjer ni zagotovila, da bo jedrska energija zares stabilna.

Na referendumu odločamo le o tem, ali želimo investirati v informacije o projektu JEK2, ne neposredno o projektu, pa menijo v Svobodi, je povedal Teodor Uranič, kjer prav tako poudarjajo dobre izkušnje z jedrsko energijo v Sloveniji. Aleš Rezar je opozoril, da je govoriti o konkurenčnosti cen elektrike iz JEK2 neodgovorno, saj tega ne more nihče napovedati. Slovenija je že zdaj uvozno odvisna, po ustavitivi Teša 6 in NEK pa bi bili kar 80- do 90-odstotno odvisni, kar pomeni postopen, a zanesljiv bankrot države. Ocenil je, da alternativ ni veliko, prav tako pa ne dvomi, da bo politika o smiselnosti projekta ljudi vprašala znova, če se bodo pokazale težave.

Nataša Avšič Bogovič pa je opozorila na to, da je prvo referendumsko vprašanje, ki ga je predlagala SDS, vsebovalo gradnjo JEK2, po posvetu vseh poslanskih skupin pri predsedniku vlade, pa so vprašanje spremenili tako, da ne vsebuje več gradnje. Pozitivni izzid referenduma pomeni le soglasje k izvedbi projekta, to pa najprej pomeni prodobitev vseh informacij, ki so ključne za končno odločitev za dejansko gradnjo.

Več poslancev je opozorilo na slovensko nasprotovanje vsem virom energije, Soniboj Knežak je denimo opozoril, da smo Dunaju plačali ogrevanje, ko smo za tono odpakov plačali 170 evrov.

Bolj ko bo država, ki se najceneje zadolžuje, vključena v projekt, nižja bo cena, je povedal Danijel Levičar in kabineta predsednika vlade. Opozoril je, da je že precej podatkov na voljo, za vsakega, ki jih hoče videti. Tudi če bo odgovor ne, je referendum smiselno izvesti čimprej, saj prihranimo 150 do 200 milijonov evrov. Če bo odgovor da, pa bo vlada lahko pospešila projekt.

Tomaž Lah je opozoril, da so nasprotniki samo proti, ne povedo pa, kaj bi bila alternativa. Ne more si zamisliti, da bi namesto jedrske elektrarne postavili več polj vetrnic. Te bi doživele verjetno še hujše nasprotovanje.