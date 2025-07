Vlada imenovala novo državno sekretarko

Zaradi odhodov na veleposlaništva v tujini je danes vlada na seji potrdila dve kadrovski zamenjavi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. S položaja državnega sekretarja je razrešila Marka Štucina, ki odhaja za veleposlanika na Dunaj. Za državno sekretarko pa je z 31. julijem imenovala Nevo Grašič.

Grašič je bila doslej namestnica vodje kabineta zunanje ministrice Tanje Fajon. Je tudi mednarodna sekretarka stranke SD, na listi katere je kandidirala na evropskih volitvah.

Za državno sekretarko jo je vlada imenovala, potem ko je bil Štucin, ki je bil kot državni sekretar pristojen za evropske in politične zadeve, mednarodno pravo in zaščito interesov, v začetku meseca imenovan za veleposlanika v Avstriji.

Anžeja Frangeša, ki odhaja za veleposlanika v Budimpešto, pa je vlada danes razrešila s položaja generalnega direktorja direktorata za evropske zadeve na zunanjem ministrstvu. Do imenovanja novega oziroma največ za šest mesecev, to je do 12. februarja, je za vršilca dolžnosti direktorja direktorata imenovala Iztoka Jarca, dosedanjega vodjo stalnega predstavništva pri EU v Bruslju.