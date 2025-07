Slovenija dva izraelska ministra razglasila za nezaželeni osebi

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je danes na novinarski izjavi pojasnila, da je obžaluje, da Evropska unija ne uspe sprejeti ukrepov zoper Izrael, čeprav ta krši člen pridružitvenega sporazuma o človekovih pravicah. Vlada je danes sprejela nacionalni ukrep in sicer, da dva izraelska ministra razglasila za nezaželeni osebi v Sloveniji, s čimer »izraelski vladi sporočamo, da se mora pobijanje civilistov in poskusi etničnega čiščenja končati,« je dejala Fajon.

Vlada je na današnji seji sprejela izhodišča za sprejetje ukrepov proti Itamarju Ben-Gvirju, izraelskemu ministru za nacionalno varnost, in Bezalelu Smotriču, izraelskemu ministru za finance in obrambo. »Gre za ministra, ki s svojimi genocidnimi izjavami spodbujata skrajno nasilje in hude kršitve človekovih pravic Palestincev. Javno zagovarjata širitev nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, prisilne izselitve Palestincev in pozivata k nasilju zoper civilno palestinsko prebivalstvo. S svojimi dejanji in stališči spodbujata etnično čiščenje Zahodnega brega in Gaze,« je v sporočilu zapisal Urad vlade za komuniciranje.

Slovenija z ukrepom o razglasitvi dveh ministrov za nezaželeni osebi dela nov korak v EU, je dejala ministrica in dodala, da so v pripravi tudi drugi nacionalni ukrepi. Podoben ukrep s prepovedjo potovanja za ta dva ministra je sicer sprejelo že več drugih držav, je pojasnila Fajon, ki upa pa, da bodo ukrepe zoper Izrael sprejele tudi članice EU.

»V pripravi imamo tudi še druge ukrepe, spremljali bomo razmere na terenu in izpolnjevanju dogovorov,« je dejala Fajon in zagotovila, da bo »Slovenija samozavestno nadaljevala pritiske na Izrael, če se zadeve ne izboljšajo«. Ob razdeljevanju humanitarne pomoči v Gazi je bilo do danes ubitih že 900 Palestincev, strokovnjaki opozarjajo, da gre za poskus etničnega čiščenja. Slovenija je proti vsakršnemu razseljevanju in preseljevanju Palestincev, je zagotovila Fajon.

EU še brez sankcij

Španija sicer trenutno sprejema prepoved izvoza orožja v Izrael, Irska pa prepoved uvoza blaga iz nelegalno zasedenih ozemelj, je pojasnila ministrica in dodala, da Slovenija z ukrepom najprej skuša izvesti pritisk na izraelsko vlado. »Razen dveh držav, se ni nihče v EU oglasil za prekinitev sporazuma z Izraelom, že s tem ukrepom pa smo zelo sami,« je opisala neukrepanje EU.

Potem ko Evropska unija v začetku tega tedna proti Izraelu, kljub genocidu v Gazi in sistematičnemu nasilju ter okupaciji Palestine, ni sprejela nobenih sankcij, sta tako premier Robert Golob kot vodja diplomacije Tanja Fajon napovedala, da se bo Slovenija odzvala z ukrepi proti Izraelu v okviru skupine podobno mislečih držav. Ti ukrepi bi lahko bili tudi prepoved trgovanja z nezakonitimi naselbinami na Zahodnem bregu ali embargo na izvoz orožja, Slovenija podpira vse te ukrepe na evropski ravni, v prihodnosti pa bi jih lahko sprejela na nacionalni ravn, je zagotovila Fajon.