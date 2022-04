Pokojnina mora zadoščati za plačilo doma

V nadaljevanju preberite:

»Kar se mi zdi res problem, je, da si ljudje, ki so delali 40 let, ne morejo s svojim denarjem plačati doma. V državnem zboru bi rad slišal tak predlog,« je bila ena od pobud, ki jih je Alenka Bratušek slišala na srečanju s podporniki svoje stranke v Straži. Ljudje, ki ji na predvolilnih dogodkih sežejo v roke, pogosto postavljajo vprašanja, povezana s pokojninami in dolgotrajno oskrbo. Predsednico SAB smo spremljali na obisku na Dolenjskem.