Le politično močni ministri premikajo stvari naprej

Prvak NSi pred parlamentarnimi volitvami samozavestno napoveduje, da bo njegova stranka spet v vladi. Prioriteta je jasna – desnosredinska vlada. A bolj kot to, koliko in katera ministrstva sestavljajo vlado, Tonin pravi, da so pomembni posamezniki, ki jih vodijo.

Kot je v NSi večkrat slišati, so jih parlamentarne volitve leta 2008, ko so izpadli iz državnega zbora, naučile, da volitve niso zahvalni dan. Najverjetneje tudi zato v kampanjo v NSi vlagajo veliko truda in sredstev.