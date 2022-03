Siti praznih sloganov, politikom nastavljajo ogledalo

V nadaljevanju preberite:

Letošnja volilna kampanja za državnozborske volitve je za Piratsko stranko Slovenije že tretja, vendar so se je letos lotili precej resneje kot prejšnja leta, zagotavlja generalni sekretar stranke in koordinator kampanje Jasmin Feratović, ki načrtuje preboj stranke v državni zbor.

Do zdaj je Piratska stranka, v skladu s svojim programom digitalizacije in informacijske družbe, volivce nagovarjala skoraj izključno prek digitalnih medijev in večino kampanji namenjenega denarja porabila za promocijo na družbenih omrežji. A po slabih rezultatih na volitvah v evropski parlament pred tremi leti je bila stranka prisiljena spet razmisliti o svoji strategiji. Feratović, ekonomist, ki ima kljub mladosti bogate organizacijske izkušnje, je postal generalni sekretar in uvedel racionalizacijo porabe sredstev.