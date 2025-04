Volivci leve sredine bolj občutljivi za politična razočaranja

Največja skupina volivcev v Sloveniji so neopredeljeni. Od kod so prišli v to skupino?

Galerija Od prve vlade »novega obraza«, torej od vlade Mira Cerarja, smo izračunali korelacijo med deležem neopredeljenih volivcev in podporo največji vladni stranki. FOTO: Infografika

Pi. K.