S hendikepom v predvolilno leto

Predsednik vlade Robert Golob bo danes na koalicijskem vrhu stranke koalicije popeljal v zadnje leto prvega od dveh mandatov, kakor napoveduje že dolgo. Teme koalicijskega vrha so reforme, na katere stavi koalicija do konca mandata. Kronska reforma – predvsem predsednika vlade in njegovega Gibanja Svobode – ostaja zdravstvena, sledita ji še pokojninska in stanovanjska.

Če bo vladi uspelo izpeljati zastavljeno, je pričakovati, da bodo volivci leve sredine najbolj nagradili največjo vladno stranko, ob tem, da seveda ne vemo, koliko. Delov Politbarometer kaže, da so volivci koalicijskih strank in potencialni volivci strank leve sredine razdeljeni v dve približno enako veliki množici. Dobro četrtino celotnega elektorata predstavljajo sedanji podporniki vseh treh koalicijskih strank. Približno toliko pa je še potencialnih volivcev levoliberalnih strank, ki so deaktivirani v skupini neopredeljenih volivcev.