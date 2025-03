Razočarani volivci Gibanja Svoboda prehajajo med neopredeljene

V nadaljevanju preberite:

Februarski barometer je spet potrdil, da so največja »stranka« v Sloveniji neopredeljeni volivci, ki jih je bilo dobrih 35 odstotkov. Toliko znaša skupna podpora obema največjima strankama. Delovi izračuni so pokazali popolno negativno povezanost med gibanjem deleža neopredeljenih in podporo Gibanju Svoboda. Z drugimi besedami: ko se je po začetni evforiji podpora Gibanju Svoboda začela zmanjševati, se je delež neopredeljenih volivcev povečeval v enakem razmerju. Politološka analiza pa pokaže, da je leva sredina zelo izpostavljena nihanju bazena neopredeljenih volivcev.

»Razočarani volivci, ki so stranko volili, so pretežno liberalno usmerjeni. To pomeni, da obstaja možnost, da jih stranka pridobi nazaj, kar pa bo predvsem odvisno od rezultatov vlade Roberta Goloba, ki jih bo ta pokazala do konca mandata,« pa napoveduje politolog dr. Tomaž Deželan s katedre za analizo politik na FDV.