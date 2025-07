Je Tonin posredoval informacije iz nadzora na policiji strankarskim kolegom?

Kot je znano, je policija zaradi domnevno spornega nadzora parlamentarne komisije za nadzor nad obveščevalno-varnostnimi službami (Knovs) kazensko ovadila štiri poslance NSi, med drugim tudi predsednika Mateja Tonina, ki naj bi – kot poročajo mediji – informacije o tem, da strankarskim kolegom ne prisluškujejo, sporočil tudi njim, četudi zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb navaja, da Knovs pobudnika nadzora obvesti le, če so bile ugotovljene nezakonitosti.

Tonin je po poročanju TV Slovenija, ki je pridobila kazensko ovadbo, takoj po opravljenem nadzoru 7. novembra pozno popoldan v kriptiranem klepetu, naslovljenem »Dars«, o ugotovitvah obvestil svoje najožje strankarske kolege, tudi takšne, ki niso bili člani Knovsa. »Nadzor opravljen. V zadnjih dveh letih ni bil odrejen prisluh zoper nobeno številko na listi,« je sporočil Tonin. Poslanec NSi Jernej Vrtovec in generalni tajnik NSi Robert Ilc pa sta kmalu pozdravila Toninovo ugotovitev.

V klepetu je bil poleg omenjenih še Valentin Hajdinjak, nekdanji podpredsednik NSi, ki je le dan pred spornim nadzorom zaradi korupcijskih afer na Darsu odstopil z mesta predsednika uprave Darsa. Preverjalo se je tudi prisluškovanje njegovemu mobilnemu telefonu, na katerem so policisti kasneje v sklopu hišnih preiskav našli omenjene pogovore.

Tonin je pred tem zanikal, da bi takšen kriptiran klepet obstajal. »Te kazenske ovadbe zgolj govorijo v prid temu, kako se policija uporablja za boj zoper opozicijo,« je navedel in ponovil, da ni seznanjen s kazensko ovadbo ter da lahko pobudo za preverbo lahko poda vsak posameznik ali organizacija. Hrani jih sekretariat Knovsa, vse pa bo dokazano v sodnem postopku, »če bo do njega prišlo«, je komentiral še danes.

V NSi so se doslej branili tudi z navedbami, da so ravnali le skladno z vzpostavljeno parlamentarno prakso, da se je to res dogajalo v nekaterih preteklih sklicih – ne pa vseh – nam je potrdilo več sogovornikov, ki pa so navedli, da pa je jasno, da podatkov o ugotovitvah nato člani Knovsa ne smejo posredovati naprej.