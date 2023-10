Vsak konflikt na Bližnjem vzhodu sproži domino efekt

V nadaljevanju preberite:

Varnostni strokovnjak dr. Denis Čaleta z Inštituta za korporativne varnostne študije ocenjuje, da je situacija zaradi vojne v Izraelu in Gazi tokrat absolutno drugačna, to so jasno povedale tudi zahodne države, ki so stopnjo ogroženosti dvignile na najvišjo raven. »Vsak konflikt na Bližnjem vzhodu, tako v Iraku in Afganistanu kot v Siriji, je v zahodnem svetu povzročil domino efekt, število terorističnih dejanj po Evropi se je vselej povečalo.«

Dr. Branko Lobnikar, predavatelj s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, pa med drugim opozarja, da popolne varnosti pri potovanjih v tujino ni, tudi kadar v svetu ni tako velikega konflikta. »Ljudje naj poskrbijo za svojo varnost tako, da ostanejo čuječi in predvsem da znajo oceniti pravo razmerje med varovalnim vedenjem in svojo svobodo.«