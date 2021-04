Vstopite v življenje brez skrbi!

Kaj vam ponujamo

Stopite v stik z nami na spletni strani ali brezplačni telefonski številki: 080 88 33.

Energetska preobrazba vašega doma bo poskrbela, da boste lahko energijo, ki jo potrebujete, ustvarjali in porabljali kar doma. Pri nas boste dobili vse, kar potrebujete: strokovnjake, kakovostne produkte in storitve na ključ. To pomeni, da bo vaša skrb samo klic, za vse drugo poskrbimo mi.Smo edini slovenskiStranka se najprej sreča s prodajnim inženirjem, ki ima personaliziran pristop do vaših potreb inSledi, ki jo opravljajo certificirani monterji. Ko je toplotna črpalka ali sončna elektrarna v, jo obišče še strokovnjak, ki opraviin tako dobi stranka poleg izobraževanja o delovanju naprave še dodatno možnost za odgovore na vprašanja.Poskrbimo tudi za pomoč priza Eko sklad ter potrebno. V primeru vprašanj o delovanju naprave oz. potrebe pose ni treba obračati na drugega ponudnika, saj so v podjetju strokovnjaki tudi za to, kar stranki omogoča, da prejme vse na enem mestu. Strankam smo že 29 let vedno na voljo, tudi po nakupu, saj zagotavljamo tudi vzdrževanje inV podjetju smo najbolj ponosni na zadovoljstvo strank z našimi storitvami. Predani smo odličnosti, kar dokazuje. Velja omeniti, da ima odličje, ki ga prejmejo zgolj podjetja z najvišjo boniteto odličnosti zlati AAA kar tri leta zapored, v lasti samo 1,5 % vseh slovenskih podjetij in med njimi je tudi naše! Smo nosilec najboljše bonitetne ocene A1 ter priznanja za odlično poslovanje SME, ki ga podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije. Ponujamo strokoven in individualen pristop, visokokakovostne izdelke, konkurenčne tržne cene in profesionalno podporo, saj stranka ni nikoli sama, ampak skrbimo zanjo na celotni poti.Zadovoljstvo strank je glavni razlog, da imamo vsako leto več priporočil. Dobro opravljeno delo je za nas vrednota, saj je le najboljše dovolj dobro. Zato se za stranke trudimo delati tako, kot bi delali zase ali za svoje prijatelje.Prav v teh dneh v podjetju Termo Shop prehajamo naNova generacija panelov ima večji izkoristek na manjši površini, saj tehnologija ZERO GAP ponuja zmanjšan razmik med celicami. Novi model panelov ni samo bolj učinkovit, temveč ponuja tudi lepši videz, Q.ANTUM pa optimizira inovativno, stroškovno učinkovito tehnologijo kristalnega silicija in omogoča najboljše razmerje med ceno in učinkovitostjo.Kombinacija visoke učinkovitosti, visoko zmogljivih razredov in optimiziranih donosov zagotavlja visoke prihranke. Prednosti tovrstne tehnologije so vsekakor boljše delovanje v temperaturnem razponu, učinkovitost v primerjavi s standardnim modulom je več kot 20 % višja, ker pa imajo celice 12 bus bar vodil, pa je delovanje boljše tudi v slabših svetlobnih razmerah.stremimo k temu, da postanemo najboljši, zato si želimo, da tudi vi preizkusite najboljše. Približujemo se tridesetletni tradiciji, kar je razlog za odločitev, daV primeru, da se odločite za nakup obeh, tako sončne elektrarne kot tudi toplotne črpalke, bo paket vaših storitev na ključ v vrednosti 4250 EUR. Če se odločite samo za nakup toplotne črpalke, bo paket vaših storitev znašal do 2000 EUR, v primeru, da bi imeli samo sončno elektrarno, pa do 2250 EUR.Vaš dom bomo preobrazili v energetsko neodvisnega, vi pa morate vanj le vstopiti. Prepustite se ekipi strokovnjakov, ki bo poskrbela za vaše ogrevanje. V naših rokah boste varni, saj smo tudi sami poskrbeli, da je naše*Vrednost storitev pri toplotni črpalki znaša do 2000 EUR, pri sončni elektrarni pa do 2250 EUR.Naročnik oglasnega sporočila je Termo Shop d.o.o.