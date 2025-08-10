  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Za Primorsko izdano oranžno opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve

    Temperature se bodo na Goriškem in v Vipavski dolini ob šibki burji danes povzpele do 38 stopinj.
    Sončno in vroče vreme bo glede na zdajšnje napovedi in podatke verjetno trajalo še dober teden dni. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Sončno in vroče vreme bo glede na zdajšnje napovedi in podatke verjetno trajalo še dober teden dni. FOTO: Voranc Vogel
    STA
    10. 8. 2025 | 14:10
    3:07
    A+A-

    Sredi dneva in popoldne bo predvsem na Primorskem velika toplotna obremenitev, zato je Agencija RS za okolje (Arso) za Primorsko izdala oranžno vremensko opozorilo. Temperature se bodo na Goriškem in v Vipavski dolini ob šibki burji danes povzpele do 38 stopinj, drugje do okoli 35 stopinj. Oranžno opozorilo je za Primorsko izdano vse do četrtka.

    V ponedeljek se obeta »majhen nihljaj navzdol«, saj bo k nam začel dotekati malenkost manj vroč zrak. V ponedeljek bo zato v notranjosti države malo nižja temperatura, nekako od 27 do 30, medtem ko na Primorskem pa še vedno do 34 ali 35 stopinj Celzija, je za STA povedal dežurni meteorolog na Arsu Jure Cedilnik.

    Nekaj bo tudi vetra, v glavnem bo pihala šibka burja, kar pa bo povzročilo, da bodo tudi jutranje temperature na Primorskem lahko malo višje, tudi okoli 24 ali 25 stopinj. To bo še dodatno pripomoglo k temu, da bo toplotna obremenitev na Primorskem večja, je poudaril.

    Od torka oziroma srede naprej pa bo znova dotekal bolj vroč zrak tudi v notranjost države, tako da bodo potem temperature spet nekoliko višje tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji, ne samo na zahodu.

    »Videti je, da bo ves prihodnji teden podobno, torej predvsem na Primorskem zelo toplo, drugod po Sloveniji pa temperature tudi tja do nekako od 30 do 35, na Primorskem pa lahko tudi do 37 ali 38 stopinj,« je povzel Cedilnik.

    image_alt
    Sever Evrope se je prav tako kuhal

    Dokler bo pihalo, bodo torej še posebej na Primorskem visoke tudi nočne oz. jutranje temperature. Glede na predvidene temperature, ko te tudi ponoči ne bodo padle pod 20 stopinj, se v noči na ponedeljek in v noči na torek ponekod obeta t. i. tropska noč. A je Cedilnik opozoril, da ker bodo te temperature predvsem povezane z vetrom, ki bo premešal ozračje, to ne bo tista prava tropska noč, ki jo spremljala tudi visoka vlažnost v ozračju.

    Sončno in vroče vreme bo glede na zdajšnje napovedi in podatke verjetno trajalo še dober teden dni. »Zaenkrat je videti, da bo ta večji anticiklon, ki je nastal in se bo zadrževal nad večjim delom Evrope, vztrajal nekako vsaj še sedem ali osem dni in tudi še potem ni čisto jasno, kako bo oslabel. Tako da zaenkrat do preklica takšno vreme,« je sklenil Cedilnik.

    Temperatura morja je v Kopru trenutno 26 stopinj Celzija, bi se pa ob burji morje lahko premešalo in malenkost osvežilo, a se bo nato verjetno hitro spet ogrelo. Predvidoma bo burja oslabela sredi tedna.

