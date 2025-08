Sever Evrope se je prav tako kuhal

Nordijske države so se v letošnjem poletju soočile z rekordno vročino. Vremenska postaja v norveškem delu arktičnega kroga je julija kar 13 dni beležila temperature nad 30 stopinj Celzija, medtem ko je Finska imela tri zaporedne tedne s temperaturami nad 30 stopinj, poroča britanski Guardian. Gre za najdaljša vročinska vala od leta 1961.

Tudi na Norveškem so v minulem tednu imeli kratek premor od vročine, a ta naj bi se že kmalu vrnila. Na Švedskem so meteorologi navedli, da so vročinske valove zabeležili na več postajah na severu države, pri čemer je vremenska postaja v mestu Haparanda 14 dni zapored merila 25 stopinj ali več. V Jokkmokku na Laponskem je vročinski val trajal 15 dni.

V sredo so na severu Finske celo odprli drsališče za vse, ki so iskali zatočišče pred vročino, potem ko so preplavili urgentno ambulanto lokalne bolnišnice, poročajo finski mediji. V četrtek so pastirji opozorili, da so zelo prizadeti tudi severni jeleni.

Julija so bile temperature nad 30 stopinjami tudi na Finskem. FOTO: Alexander Kuznetsov Reuters

Sredi julija je severno Evropo zajela vročina, ki sta jo povzročila topla voda ob norveški severni obali in vztrajno visokotlačno območje, ki je temperature v nordijskih državah dvignilo za od osem do deset stopinj Celzija nad sezonsko normo.

Raziskovalci so ugotovili, da bodo države, kot so Združeno kraljestvo, Norveška in Švica, soočene z največjim relativnim porastom števila vročih dni zaradi globalnega segrevanja. Tudi tamkajšnja infrastruktura večinoma ni ustrezno prilagojena na spremenjene razmere, ki jih prinašajo podnebne spremembe.