Za škodo zaradi spora o meji s Hrvaško za 208.000 evrov nadomestil

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ribičem izdalo odločbe o dodelitvi nadomestila za izpad dohodka, ki je posledica oviranega gospodarskega ribolova v slovenskem morju zaradi spora o meji s Hrvaško. Skupni znesek nadomestil za leto 2024 znaša nekaj manj kot 208.000 evrov.

Upravičenci za nadomestilo so mikro, mala in srednja podjetja, ki se ukvarjajo z morskim ribolovom, so sporočili z ministrstva. Vseh izdanih odločb je 42.

Nadomestilo bo upravičencem izplačano na podlagi sheme državne pomoči, ki ureja nadomestilo za izpad dohodka za imetnike dovoljenja za gospodarski ribolov pod pogoji, ki jih določa novela zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med slovensko in hrvaško vlado iz julija lani.

Upravičenci so vloge lahko oddali do vključno 30. aprila. Pogoj za dodelitev nadomestila je, da je bilo za ribiško plovilo, navedeno v dovoljenju za gospodarski ribolov, v letu 2024 oddanih najmanj 20 ladijskih dnevnikov ter z njim ulovljenih najmanj 500 kilogramov rib.

Državna pomoč oziroma nadomestilo zaradi oviranega gospodarskega ribolova ima po navedbah kmetijskega ministrstva velik pomen za slovenske ribiče, ki se ukvarjajo z gospodarskim ribolovom in na katere je arbitražna razsodba o meji med Slovenijo in Hrvaško iz leta 2016 neposredno vplivala. Država jim ga izplačuje že od leta 2018, zakon pa je bil lani deležen nekaterih popravkov, ker je s koncem leta 2023 na ravni EU prišlo do sprememb pravil, ki urejajo državno pomoč za ribištvo in akvakulturo.