Začenja se prenova urgence – lažji poškodovanci naj poiščejo pomoč drugje

V ponedeljek se začne obnova urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana, kjer sprejemajo najtežje poškodovance in druge paciente, ki potrebujejo kirurško oskrbo. To bo predvidoma povzročilo motnje pri obravnavi pacientov, zagotovo pa bo podaljšalo čas čakanja na obravnavo za lažje bolnike. V UKC prosijo za razumevanje, pacienti z lažjimi poškodbami naj gredo raje v kak drug urgentni center, svetujejo.

Urgentni kirurški blok sprejme vsako leto več kot 70 tisoč poškodovancev, tudi najtežjih iz vse Slovenije, in druge bolnike, ki potrebujejo kirurško oskrbo. Obremenitev je izjemno velika, saj išče tukaj pomoč vsak dan od 200 do 250 pacientov. Tiste, ki so življenjsko ogroženi, oskrbijo takoj, lažji bolniki in poškodovanci morajo počakati. »Nekdo, ki ima zvit prst, čaka morda pet ur. Tudi v času obnove se bomo trudili in oskrbeli vse, a se bo čas čakanja za lažje bolnike in poškodovance verjetno še podaljšal,« je povedal vodja kirurške urgence dr. Uroš Tominc.

Ne samo za paciente, obnova bo povzročila bistveno večje obremenitve tudi za zaposlene. »Več bo poti, paciente bomo težje nadzorovali,« je povedal vodja zdravstvene nege Simon Arbajter. Za zaposlene bo med obnovo težje tudi to, da ne bodo imeli več svojih prostorov, delajo pa že leta in leta brez dnevne svetlobe.

Prostori, ki jih bodo prenavljali, so bili zgrajeni leta 1973, ko je bila odprta tudi glavna stavba UKC. Gre za prizidek, ki je danes sestavni del Diagnostično-terapevtskega centra (DTS), za katerega je bil temeljni kamen položen že leta 2007, a še danes ni končan.

»Zgodba prenove je stara že več kot 20 let,« je spomnil vodja kirurške urgence. Obnovo so načrtovali že v prejšnjem tisočletju, leta 2004 so bili izdelani načrti, leta 2007 so zaposlenim rekli, da bo urgenca prenovljena v naslednjih dveh letih, a se je vlada zamenjala in iz tega ni bilo nič. Urgentni kirurški blok so nato začeli prenavljati leta 2019, vendar je dela že naslednje leto prekinila epidemija covida-19. V UKC zdaj upajo, da ne bo večjih zapletov in da bodo dela in nakup opreme tekli po časovnici.

Zaposleni se bojijo, da se bo tudi tokrat zapletlo

Predvideno je, da bodo gradbeno-obrtniška dela končana čez 18 mesecev, torej do decembra 2026, nato pa bo treba prostore še opremiti, kar bo zahtevalo še en razpis in vzelo še nekaj časa. Zaradi izkušenj se zaposleni bojijo, da se bo tudi tokrat kaj zapletlo.

Urgentni kirurški blok ima štiri operacijske dvorane, dve reanimacijski sobi, ambulante, mavčarne in druge dotrajane prostore, zgrajene leta 1973. Med prenovo bodo ostale le nosilne stene, vse drugo bodo podrli in zgradili na novo. Celovita prenova je ocenjena na 13 milijonov evrov, izvajalec del je podjetje Kolektor s podizvajalci. Koliko bo stala nova medicinska oprema, še ni znano, prav tako ne, kdaj jo bodo kupili.

Med obnovo je še težje delati

Urgentni kirurški blok je kadrovsko že zdaj podhranjen. Zaposlenih ima 70 diplomiranih in srednjih medicinskih sester ter bolničarjev in 30 administratorjev ter dva zdravnika. Drugi kirurgi prihajajo sem dežurat iz celotnega kliničnega centra. Stavka se tu ne pozna, saj je urgentna dejavnost poglavitna prioriteta zdravstva, ki deluje 24 ur na dan skozi vse leto. Ne morejo reči, da ni dovolj zdravnikov, in urgenco zapreti. Toda delovne razmere: prevelike obremenitve, stres in zahteve po velikem številu nadurnega dela, odganjajo zaposlene. Mnogi odidejo na lažja delovna mesta. Zadnje leto je odšlo vsaj deset sester, pove njihov vodja. »Upamo, da bo katera še ostala, ko bo minil ta težki čas obnove,« je dejal Uroš Tominc, ki meni, da je treba poskrbeti za več kadra, ki bo manj obremenjen, in ga bolje plačati, če družba želi, da bo sploh še kdo ostal na urgenci. Med obnovo je delati še težje kot sicer.

Zaradi čakanja so predvsem lažji poškodovanci in lažji bolniki nezadovoljni, več je verbalnega in tudi fizičnega nasilja nad zaposlenimi. Med obnovo bo tovrstne nestrpnosti najbrž še več, se bojijo v UKC. Sporočajo, da medtem ko čakajo pred vrati v čakalnici, osebje za vrati oskrbuje druge paciente.

»Delati v času obnove je zelo zahtevno. To je najtežje in najbrž tudi dražje, kot če bi zgradili nov objekt in se preselili. Zdaj te možnosti žal ni, si pa želimo v prihodnje nov klinični center, kar pa je širša odločitev družbe,« je dejal dr. Tominc.