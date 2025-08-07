Zakaj ljudje sodelujejo v programu Svit in zakaj ne

V nadaljevanju preberite:

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je začel vabiti 8000 prebivalcev, starih od 50 do 74 let, in 2000 ljudi, starih od 40 do 49 let, v raziskavo Svitko o spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikih, ki vplivajo na odločanje za udeležbo v Svitu, državnem programu presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in danki. Dobra tretjina prebivalcev se namreč na vabilo ne odzove, še posebno ne moški med 50. in 55. letom.

Če se bo v program Svit vključilo najmanj 70 odstotkov vabljenih, bi v Sloveniji vsako leto za rakom na debelem črevesu in danki umrlo dvesto ljudi manj, pravi Alja Polajžer, magistra komunikologije in vodja projekta Svitko. Raziskava bo predvidoma trajala do konca poletja. Posamezniki v starosti med 50. in 74. letom so prejeli vabila k sodelovanju z izpolnjevanjem vprašalnika v fizični obliki ali prek spletne ankete, posamezniki med 40. in 49. let pa samo v spletni anketi.

Zakaj je sodelovanje pomembno?