Svit je preprost test, ki lahko reši življenje

Dobra tretjina vabljenih se ne odzove na vabilo k sodelovanju v programu Svit, ki je namenjen odkrivanju predrakavih in rakavih sprememb na debelem črevesu in danki, ugotavljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Najbolj neodzivni so moški, stari med 50 in 55 let. Pomembno je, da je zgodaj odkrito bolezen mogoče uspešno zdraviti, z odkritjem predrakavih sprememb pa celo preprečiti.

Svit, ki so ga na državni ravni začeli izvajati leta 2009, kot odziv na skrb vzbujajoče število na novo odkritih primerov in smrti zaradi raka na debelem črevesu in danki, je poleg Zore in Dore eden od treh zelo uspešnih presejalnih programov za odkrivanje raka v Sloveniji, v pripravi pa je še presejalni program za raka na prostati.

Vabilo v program Svit prebivalci prvič prejmejo ob dopolnjenem 50. letu, nato pa vsaki dve leti, do 74. leta, kar pomeni, da so v presejanje vabljeni trinajstkrat. Rak na debelem črevesu in danki v zgodnji fazi pogosto poteka brez bolezenskih znakov, lahko se razvija tudi do deset let brez opaznih simptomov, zato so preventivni pregledi, torej odziv na vabilo programa Svit in pregled blata, zelo pomembni. Preprost test na prikrito krvavitev v blatu 95 odstotkom udeležencem potrdi, da so zdravi, med preostalimi petimi odstotki pa mnogim reši življenje ali omogoči pravočasno zdravljenje. V 15 letih je bilo odkritih več kot 4100 primerov raka na debelem črevesu in danki.