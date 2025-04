Nenavadni predlog in nenavadne koalicije, se napoveduje ustavna presoja?

V nadaljevanju preberite:

Državni zbor po obravnavi zakona o medijih čaka le še zadnje potrjevanje. Predvidoma ga bodo izvedli 7. maja. Predloga, da bi bila tretja obravnava že na tokratni seji, namreč niso sprejeli. Obravnavo sta zaznamovala predvsem serija nenavadnih predlogov in sodelovanje prek političnega pola.

Svoje nasprotovanje zakonu je SDS s podporo NSi gradila skoraj izključno na 53. členu, ki določa prepoved spodbujanja nasilja in sovraštva ter ščuvanja k storitvi kaznivih dejanj terorizma, oziroma še bolj na predvideni globi. Poslanci so zato že med obravnavo namignili, da bi lahko (najmanj) ta člen končal na ustavnem sodišču.

S spremembo omenjenega člena so poslanci SDS poskušali še danes, a njihov amandma ni bil sprejet. Prepričani so namreč, da bi moralo o tem, ali gre pri pisanju za spodbujanja nasilja in sovraštva, presojati sodišče in ne inšpektorji, saj v tem vidijo možnost za politično vplivanje.