V vinih odkrili nevarne kemikalije

Povečanje kontaminacije vina s trifluoroocetno kislino (TFK) v Evropi je postalo zaskrbljujoče, ugotavljajo raziskave organizacije Pesticide Action Network Europe (PAN Europe). Analiza 49 steklenic vina iz desetih evropskih držav je pokazala znatno povečanje koncentracij TFK v vinih pridelanih po letu 1988. Pred tem letom v vinih TFK niso zaznali, v vinih pridelanih po letu 2010 pa so zabeležili strm porast kontaminacije.

Raziskovalci so v razsikavo vključili deset avstrijskih vinskih kleti iz obdobja pred letom 1988 ter 16 vin, kupljenih v avstrijskih supermarketih med letoma 2021 in 2024. Ugotovili so, da starejša vina niso vsebovala zaznavnih količin TFK, medtem ko so vina po letu 2010 pokazala znatno povečanje koncentracij. Povprečna koncentracija TFK v najnovejših vinih je dosegla kar 121 mikrogramov na liter, kar je približno 100-krat več kot povprečne vrednosti, prej izmerjene v površinskih in pitnih vodah.

Razlike med konvencionalnimi in ekološkimi vini so prav tako pomembne. Rezultati so pokazali, da so bile koncentracije TFK v ekoloških vinih nižje kot v konvencionalnih. Vendar pa so tudi ekološka vina vsebovala TFK, kar kaže na širšo okoljsko prisotnost te kemikalije. Vina z najvišjimi koncentracijami TFK so vsebovala tudi največ ostankov pesticidov, kar potrjuje povezavo med uporabo pesticidov in koncentracijami TFK

Vina narejena pred letom 1988 niso onesnažena. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

PAN Europe je pozval Evropsko komisijo in države članice EU, naj prepovejo PFAS (per- in polifluoroalkilne snovi) pesticide, saj so ti glavni vir TFK. To je ključno za zmanjšanje nadaljnje kontaminacije vina in drugih živil ter za zaščito zdravja ljudi in okolja.

Nevarne kemikalije

Glavni viri TFK so PFAS pesticidi in fluorirani hladilni plini. TFK je razgradni produkt obstojnih kemikalij, ki se pogosto uporabljajo v kmetijstvu in industriji. Fluorirani hladilni plini, znani tudi kot F-plini, so se začeli uporabljati po Montrealskem protokolu leta 1987, ki je prepovedal ozon tanjšajoče snovi, kot so klorofluoroogljikovodiki (CFC).

Študija, izvedena v južni Nemčiji, je pokazala tudi znatno povečanje koncentracij TFK v podtalnici na kmetijskih zemljiščih v primerjavi z drugimi vrstami rabe tal. To nakazuje, da kmetijska uporaba PFAS pesticidov pomembno prispeva k kontaminaciji vode.

Zdravstvena tveganja, povezana s TFK, so postala bolj očitna v zadnjih letih. Čeprav so proizvajalci PFAS dolgo trdili, da je TFK relativno neškodljiva, so nedavne študije pokazale, da lahko povzroča resne zdravstvene težave. Raziskave na sesalcih so pokazale, da lahko TFK vpliva na reproduktivno zdravje in povzroča deformacije pri zarodkih. Nemški kemijski regulator je leta 2021 predlagal, da se TFK na evropski ravni uvrsti med snovi, ki so strupene za razmnoževanje.

PAN Europe poziva k takojšnji prepovedi PFAS pesticidov, saj ti neposredno prispevajo k kontaminaciji okolja in hrane. Prav tako je pomembno, da se spremljajo koncentracije TFA v živilih in vodi, da bi zaščitili zdravje ljudi in okolje.

Pred manj kot dvema tednoma je Nizozemski Nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje (RIVM) je ugotovil, da jajca iz domače, zasebne reje, torej tista, ki jih proizvajajo kokoši v zasebnih gospodinjstvih, lahko vsebujejo visoke ravni PFAS.